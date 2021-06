Disputa territorial por una calle entre Orihuela y Rafal

¿A qué municipio pertenece la zona de Casas Baratas? ¿A Orihuela o a Rafal? Según a quien le preguntes, y no solo a los vecinos, es de una localidad o de otra. Actualmente en manos de la capital oriolana, su pleno municipal votó la semana pasada a favor de ratificar que Casas Baratas le pertenece, según los trabajos realizados por el Instituto Cartográfico Valenciano, que trata de dirimir sobre la disputa territorial.

La reacción no se ha hecho esperar y el alcalde de Rafal, Manuel Pineda, pequeño municipio que vive rodeado de Orihuela y de su extensa red de pedanías, ha calificado el movimiento del vecino de "farol". "Es un acto de soberbia y chulería", ha señalado a este medio. Hasta aquí, los hechos, porque las opiniones y visiones son diametralmente opuestas.

"Decimos de manera muy clara y rotunda que lo que llevamos a pleno es la ratificación de lo que ya en 1897 determinaba con claridad el límite entre los municipios de Orihuela y Rafal”, defendía hace unas semanas José Aix, vicealcalde oriolano. "Lo que hacemos es consolidar lo que históricamente ya estaba claro, pero ahora incluso más si cabe", añadía el responsable de Ciudadanos en alusión al dictamen del acta de la Comisión de Delimitación Municipal que otorga la pertenencia de Casas Baratas a Orihuela.

Este último hecho lo reconoce el socialista Pineda. "A nosotros este informe nos ha quitado la razón, pero en la Comisión podemos todavía aportar nuestra alegaciones", se defiende. Porque Rafal entiende que la partida no se ha acabado aún. “Es preciso el acuerdo entre ambos municipios y que este acuerdo esté plasmado de un acta adicional entre los dos municipios que deberá pasar por los plenos municipales”, asegura el primer edil. “Esa firma conjunta no se ha llevado a cabo y, por tanto, lo que pretendía Orihuela al llevar el informe del Instituto Cartográfico Valenciano en su pleno es dar cuenta de la opinión de Orihuela de manera unilateral”, ha explicado la responsable de Urbanismo rafaleña, Noemí Cutillas.

Manuel Pineda, alcalde de Rafal, en una comparecencia en dicha zona en junio de 2019. Ayuntamiento de Rafal

Reivindicación histórica

Frente a las rayas que señalan los planeamientos urbanísticos de cada municipio, existe una reivindicación entre una parte de los vecinos desde hace años que aseguran sentirse rafaleños, pese a estar en terreno oriolano. Antonia (nombre ficticio, prefiere guardar el anonimato) lleva viviendo en su domicilio de la zona de Casas Baratas "va a hacer en agosto 41 años". ¿Y cómo se siente?, le preguntamos. "Rafaleña, mi familia y yo no queremos ser de Orihuela", responde.

De hecho, ella nació en la misma calle donde vive, pero "más al fondo, en terreno de Rafal". ¿Qué es lo que le lleva a decantarse por el lado rafaleño? "Nosotros tenemos todos los servicios en Rafal y no queremos pertenecer a Orihuela porque ellos aquí no vienen prácticamente a nada", dice mientras insiste en que vive "a cinco metros de Rafal. "Todo es todo, el colegio, la iglesia, hasta la recogida de basura la pagamos a Rafal porque nos censamos en este pueblo y no en Orihuela, que está a 11 kilómetros".

Rafal contratacó

Este sentimiento, explica Manuel Pineda, ha llevado a una parte de los vecinos de Casas Baratas a recoger firmas en varias ocasiones y al alcalde (desde 2011) a recoger el guante. De esta forma, ya ha iniciado los trámites, ante la Dirección General de Administración local, para solicitar la agregación de esta zona a Rafal, "porque la gente quiere vivir aquí", defiende.

A la postre, se trata de confrontar dos expedientes, el anteriormente mencionado de la Comisión de Delimitación Municipal, todavía sin cerrar, y el de la agregación territorial, pendiente de deliberación. Y Pineda avisa: "si este último prospera, el primero quedará sin sentido y nos tocaría volver a sentarnos". La disputa territorial por Casas Baratas, va para rato.