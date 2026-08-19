Muere una mujer de 34 años en un accidente entre una moto y un coche en la AP7 a la altura de Pedreguer

Una ambulancia del SAMU, en una imagen de archivo. E.E.

Una mujer de 34 años ha muerto en la madrugada de este martes en un accidente entre una moto y un coche en el término de Pedreguer, en la carretera AP7.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso por una colisión a la 01:30 horas de la madrugada.

Tras recibir el aviso, el CICU movilizó una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia de transporte urgente.

El equipo médico del SAMU realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada a la mujer, pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento.

Asimismo, los servicios médicos asistieron a una mujer de 25 años por politraumatismo y a otra mujer de 62 años por dolor abdominal que fueron trasladadas al Hospital de Dénia.

El suceso se produce 10 días después de otro trágico accidente de tráfico entre dos turismos entre Benissa y Calp en el que fallecieron un hombre de 65 años y una adolescente de 19.

El conductor de uno de los vehículos fue el fallecido de 65 años mientras que la otra víctima mortal, la adolescente de 19 años, iba de pasajera en el segundo coche implicado.

Los primeros indicios señalan que el coche del hombre al salir de la curva hacia la recta se habría incorporado al carril contrario.