Roban doce kilómetros de cable de cobre en cuatro pueblos de Alicante y dejan las urbanizaciones sin alumbrado

Un español de 33 años es el responsable de uno de los mayores robos de cobre en la provincia de Alicante. Así lo investiga la Guardia Civil por cuatro delitos contra el patrimonio cometidos en cuatro pueblos en los que desaparecieron 12 kilómetros de cable que valoran en más de 70.000 euros.

El detenido cuenta con un largo historial de antecedentes en los que habría demostrado su experiencia en esta clase de robos gracias a un muy eficiente sistema con el que deja a las urbanizaciones sin alumbrado público.

La primera denuncia llegó desde Alcalalí, un municipio de menos de 1.500 habitantes en el corazón de la comarca de la Marina Alta. En él se alertaba de la sustracción de la mitad de lo desaparecido, seis kilómetros de cable.

A partir de entonces llegaron otros casos similares: tres kilómetros y medio en el vecino municipio de Murla de casi seiscientos habitantes y los dos kilómetros y medio de Xàbia, el municipio afectado de mayor tamaño.

El equipo de Robos en el Campo (ROCA) de Calp se ha encargado de una investigación en la que señalan los problemas que ha generado la supuesta actuación del investigado. Entre ellos, distintas urbanizaciones se quedaron sin alumbrado público, generando preocupación entre los vecinos y un importante perjuicio económico para los ayuntamientos responsables de su mantenimiento.

Los agentes realizaron numerosas gestiones, entre ellas, el análisis de imágenes obtenidas en las zonas afectadas y el estudio de los consumos energéticos de las urbanizaciones, lo que permitió conocer los momentos en los que se produjeron las sustracciones.

Durante la investigación se localizaron imágenes de un vehículo que podía estar relacionado con los hechos. Las diferentes gestiones practicadas permitieron, finalmente, identificar al presunto autor y relacionarlo con los cuatro delitos investigados.

El pasado 28 de julio, los agentes localizaron al sospechoso en Riba-roja de Túria, en la provincia de Valencia, y procedieron a su detención. En el momento de la actuación se intervinieron otros 200 metros de cable de cobre de alumbrado público.

Al detenido se le imputan dos delitos de robo con fuerza y dos delitos de hurto, habiendo sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia, quien ha decretado libertad con cargos con la obligación de comparecer ante el mismo y la prohibición de salida del territorio nacional.

El robo de cables de cobre es uno de los delitos más habituales en España. Y la principal razón es la alta rentabilidad que tiene esta clase de delitos. Si se entrega limpio, el precio legal en chatarrería oscila entre los 6,50 €/kg y los 7,50 €/kg.

En el mercado negro el pago al ejecutor del robo baja a la mitad si se entregan los cables ya pelados, si se venden ilegalmente con manguera de plástico el precio en este circuito ilegal rondaría los 1,50 € - 2,00 €/kg.

El daño cometido a las administraciones es muchísimo mayor. Con la cantidad robada tan grande, los cálculos de reposición y reparación se moverían entre los 150.000 a 250.000 euros.