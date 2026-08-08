Mueren un hombre de 65 años y una joven de 19 en el choque de dos turismos en la N-332 entre Benissa y Calp

Mediodía trágico en las carreteras de la provincia de Alicante. Un hombre de 65 años y una adolescente de 19 son las víctimas mortales del accidente de tráfico entre dos turismos entre Benissa y Calp.

El aviso recibido por el 112 ha llegado a las 11:46, como indica el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat. En él, una enfermera y otro enfermero presentes en el lugar avisaban del siniestro que se había producido en la carretera Nacional 332 km 177 en el norte de la Marina Alta.

El Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante detalla que estos dos sanitarios se encargan de atender inicialmente a las víctimas que al pasar con sus vehículos y ver el accidente han parado para atender a los afectados. Al coordinarse desde el primer momento con el 112 se han encargado de dirigir a los bomberos a quienes necesitaban ayuda más inmediata.

Y hacía mucha falta, ya que como refieren fuentes de la atención primera a EL ESPAÑOL, "ha sido una operación muy complicada". La clave en este siniestro es el estado en el que se encontraban las víctimas dentro de los dos turismos, que presentaban heridas importantes de diversa gravedad.

El servicio de la Generalitat ha movilizado rápidamente un helicóptero, dos vehículos de soporte vital básico y otro par de ambulancias de servicios de ayuda médica urgente hacia la zona. Allí, con el equipo de bomberos procedente de los cercanos parques de Benissa y Dénia se han encargado de liberar a las otras víctimas que estaban atrapadas en el interior de los vehículos.

El equipo de bomberos atiende a los vehículso afectados por el accidente de este sábado entre Benissa y Calp. Consorci de Bombers

Esa ha sido la parte más laboriosa de la intervención, como relatan a este diario. Un trabajo que además han vivido de cerca otro vehículo, que no ha sido afectado por el accidente, en el que viajaban otros familiares de las víctimas y que estaba acompañando a uno de los dos afectados por el siniestro.

Estos familiares han observado la angustiosa operación de rescate que han efectuado los bomberos para conseguir rescatar con vida de la maraña de metal en la que se había convertido uno de los turismos tras el violento impacto, del que se desconocen las causas que lo han provocado.

El conductor de uno de los vehículos es el fallecido de 65 años mientras que la otra víctima mortal, la adolescente de 19 años, iba de pasajera en el segundo coche implicado, como indican a este diario fuentes de la investigación.

El accidente deja, además de los fallecidos, a dos heridos de 27 y 9 años de edad, que han sido trasladados al hospital de Dénia. El dispositivo aéreo, finalmente, no ha llegado a intervenir en los desplazamientos de los heridos.

Casi un centenar de muertos en julio

A principios de este mes, la Dirección General de Tráfico ha recordado que está intensificando la vigilancia de la velocidad hasta este domingo 9. Este factor está presente en más de uno de cada cinco siniestros mortales en carretera.

Tráfico recuerda que durante el mes de julio se han registrado en las carreteras 97 siniestros mortales en los que han fallecido 107 personas. Se trata de la segunda cifra más baja de la serie histórica junto a 2014, solo por detrás del mes de julio de 2021, según sus datos.

En la Comunitat Valenciana han fallecido siete personas en el citado periodo estival, la misma cifra que en 2025, como detalla el informe de la DGT.

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