Detenido por causar la muerte de un vecino durante una discusión en Dénia

Un hombre de 68 años, de nacionalidad belga, fue detenido ayer miércoles por presuntamente causar la muerte en una discusión de un vecino, español de 43, con el que tenía rencillas de convivencia en una urbanización de Dénia.

El suceso ocurrió sobre las 18 horas en una zona de aparcamiento en los alrededores de la urbanización Palovi, en la zona de Les Deveses, y aunque el motivo de la pelea no ha sido especificado, sí se sabe que entre los dos vecinos existían desavenencias desde hacía tiempo, según informa EFE.

A media tarde han iniciado una discusión que ha acabado llegando a las manos, y se cree que la víctima mortal cayó hacia atrás empujada y que pudo golpearse fatalmente en el cuello. Los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía esperan a los resultados del examen forense en el Instituto de Medicina Legal de Alicante para confirmar esa hipótesis.

El propio agresor, el ciudadano belga, dio aviso a los servicios de emergencias sobre lo sucedido y admitió los hechos.

Durante la tarde de ayer se procedió al levantamiento del cadáver y a la reconstrucción de los hechos, tras lo cual el presunto homicida quedó detenido en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional en Dénia, desde donde podría pasar a disposición judicial posiblemente el próximo viernes.

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