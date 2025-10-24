Benissa Natura ofrece la cesión gratuita de una zona verde de 15.000 m2 al Ayuntamiento para unir las calas

La empresa promotora Benissa Natura, SL ha ofrecido al Ayuntamiento de Benissa la firma de un convenio para la cesión gratuita de unos terrenos de 15.871 m2 que están calificados como zona verde y por los que está previsto que discurra la prolongación del “sendero ecológico litoral” que conecta peatonalmente por el frente marítimo las diferentes calas del municipio.

La zona verde se calificó de dicho modo en el año 1998 y forma parte de una parcela urbana de 45.000 m2 en el que la expropiación de la parte calificada como zona verde nunca llegó a llevarse a cabo.

Dicha obligación subsiste a fecha de hoy y, por ello, el Ayuntamiento encargó la realización de una tasación de la misma para la eventualidad de tener que afrontar el pago de la nueva zona verde que proyectó en 1998, en atención a la expropiación rogada que había solicitado Benissa Natura, SL y de la que desistiría en virtud del convenio ofrecido al Ayuntamiento.

El valor aproximado de mercado de los terrenos que forman la zona verde es de 15 millones de euros.

En la parte edificable de la parcela propiedad de Benissa Natura, SL, esta promotora pretende construir el Proyecto PATMORE, un conjunto residencial de 10 villas y un hotel de 5 estrellas gran lujo que será puntero en cuanto a servicios y calidad de sus instalaciones.

Las edificaciones que lo conforman en ningún momento sobrepasarán los siete metros de altura de cornisa respecto del nivel natural del terreno y se han proyectado para su completa integración en el paisaje.

Al respecto, Benissa Natura SL ya ha cumplimentado todos los requerimientos urbanísticos municipales para la obtención de las licencias de parcelación, edificación y urbanización de frente de fachada solicitadas, tras haber depositado un aval de más de un millón de euros, manifiestamente superior a los costes de implantación de los servicios urbanos pendientes.

"Con esta operación el Ayuntamiento no sólo se ahorrará el coste de expropiación de los 15.871 m2 de zona verde en primera línea de costa; si no que, además, se incentivará el turismo mediante la disposición de un hotel-resort que será un referente internacional en cuanto a nivel e integración", señalan desde la compañía.

"Y, así mismo, podrá proseguir la ejecución del “sendero ecológico litoral” que proyectó en 1998 y podrá adecuar dicha zona verde del modo más adecuado para el uso y disfrute públicos, compatibilizándolo con sus objetivos de preservación medioambiental", añaden.