Las lluvias de la dana Alice dejan hasta 47 litros en Pego y ponen en alerta a la Marina Alta

Vista general de la fachada marítima de Alicante durante la mañana de este viernes. Antonio Martín Efe

La DANA Alice está dejando intensas lluvias persistentes en la Marina Alta (Alicante), donde en solo treinta minutos se han registrado hasta 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos y, en solo cuatro horas, acumulados como los 54,4 l/m² de L'Atzubia, los 47 de Pego, 40,2 en Sagra, 33,2 en La Vall d'Ebo, 30,6 en L'Orxa, 29,4 en La Vall de Gallinera, 25,2 en Ràfol d'Almúnia o 19 en Benissa.

En total, las precipitaciones en la comarca se acercan en algunas zonas a los 100 litros por metro cuadrado en apenas doce horas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias son muy fuertes y persistentes, sin tormenta, fruto de la entrada de aire húmedo conducido por el viento de nordeste y de los ascensos forzados en las sierras litorales.

En las comarcas vecinas de la Safor (Valencia), también se han registrado cantidades muy destacadas: 95,8 l/m² en Miramar, 85,8 en la Font d'en Carròs y 72,6 en Ròtova.

Datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) recogen, además, 86 l/m² en Beniflà, 80 en Oliva, 76 en Castellonet de la Conquesta y Potries, 75 en Rafelcofer, y 68 en Almiserà y Alfauir.

Aemet señala que, por el momento, las tormentas en el sur de Alicante se localizan en el mar, aunque existe la posibilidad de que alcancen tierra en zonas como la Vega Baja y el Baix Vinalopó en las próximas horas.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha indicado que la situación en los embalses es de normalidad y que, respecto a caudales, no se han superado umbrales críticos.

No obstante, advierte del peligro de crecidas e inundaciones repentinas en cauces y ramblas y pide extrema precaución.

Entre las incidencias registradas, en la ciudad de València un ficus cayó sobre un camión en la esquina de la calle Universitat con Pintor Sorolla, sin causar heridos y siendo retirado poco después.