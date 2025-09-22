Grave accidente con seis personas heridas, dos de ellas menores, al chocar cuatro coches en Benissa

Seis personas, entre ellas dos menores, han resultado heridas tras un grave accidente entre cuatro vehículos ocurrido en la tarde de ayer domingo en la N-332, en el término de Benissa.

Los servicios médicos asistieron a un hombre de 56 años por politraumatismo, otros dos de 21 y 25 años por contusiones, una menor de 13 años por policontusiones y un menor de 12 años por contusiones. Todos ellos fueron trasladados al Hospital de Dénia.

El accidente se produjo a las 20:35 horas por el choque frontal de dos vehículos y los alcances posteriores, que produjo el vuelco sobre techo y el lateral de algunos de ellos.

Los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos acudieron hasta el lugar con cinco dotaciones de los parques de Benissa y Dénia.

También se movilizó una unidad del SAMU, una unidad SVB y una ambulancia convencional por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) para atender y trasladar a los heridos.

Está siendo un mes negro en las carreteras de la provincia. El domingo falleció un motorista de 42 años al chocar con un coche en la calle Pinoso de Alicante.

Otro joven de 17 años falleció el pasado viernes en un accidente de motocicleta ocurrido en la carretera CV-795, a la altura del término municipal de Alcoi.

Y otro motorista de 60 años perdió la vida el jueves 18 de septiembre, tras una fuerte colisión contra un camión en una carretera del pueblo alicantino de Pego.

