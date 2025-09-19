El pueblo que mejor frena a los criminales en Alicante en la primera mitad de 2025: el éxito de Jávea pese al turismo masivo

La Marina Alta es un lugar marcado en rojo por las autoridades. El turismo masivo y el crisol de nacionalidades lo convierten en un caldo de cultivo de crímenes de todo tipo. Sin embargo, Jávea ha sabido frenar a los delincuentes mejor que ningún otro pueblo de Alicante.

Al menos en la primera mitad del 2025 y según el Ministerio del Interior, la población costera se ha ganado el puesto como la zona de Alicante que más mejora sus infracciones en el primer semestre, con cerca de un 10 % menos.

Todo ello con la dificultad añadida de contar con una población flotante que multiplica sus poco más de 30.000 residentes en la época estival.

Según el Observatorio de la Marina Alta, la comarca, de menos de 200.000 habitantes, puede llegar hasta los 800.000 durante el verano. Con más de 125.000 en Xàbia.

En concreto, consigue bajar un 9,6 % los delitos y registra 824 infracciones penales.

El contraste es evidente si se comparan las cifras de la provincia, donde la criminalidad ha subido un 4,7 %, mientras que en la Comunitat Valenciana el balance es del –0,4 % y en España del –0,9 %.

Más diferencia hay en términos porcentuales con Mutxamel, que sube un 19 % sus delitos y se convierte en el pueblo con peores números frente al ejercicio anterior.

El municipio se mantiene libre de homicidios y reduce algunos de los delitos más sensibles. Los delitos sexuales pasan de cinco a solo uno (–80 %) y los de lesiones y riñas tumultuarias caen un 40,9 %.

También se registran descensos en las sustracciones de vehículos (–7,1 %) y en el tráfico de drogas (–40 %).

La parte menos positiva está en los robos en domicilios, que suben un 17,2 % hasta alcanzar los 116 casos. También los hurtos crecen ligeramente, un 4 %.

En cambio, los robos con fuerza en otras instalaciones bajan un 13,5 %, mientras que los robos con violencia e intimidación aumentan un 33,3 %, con ocho casos frente a los seis del año pasado.

Freno a la ciberdelincuencia

Es en la cibercriminalidad donde Jávea rompe con la tendencia que viene castigando a Alicante año tras año.

Mientras que en la provincia estos delitos tras las pantallas parecen incontrolables y vuelven a subir un 9,5 %, con hasta un 35 % más en fraudes digitales o suplantaciones de identidad, en Jávea caen más de un 28 %.

Se convierte así en el pueblo que más mejora tiene en sus datos en delincuencia en la red de todo el territorio y uno de los pocos que no los ven incrementarse.

En concreto, las estafas informáticas han descendido en la localidad de 128 a 89 casos (–30,5 %), mientras que el resto de ciberdelitos también bajan casi un 16 %.