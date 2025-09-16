Muere una bebé y su madre está grave al ser arrolladas por un coche aparcado que se desplazó en Calpe

Una bebé de 20 días ha fallecido y su madre permanece hospitalizada en estado crítico tras ser atropelladas por un vehículo sin conductor que estaba estacionado en una pendiente bastante pronunciada en una calle de una urbanización de Calpe (Alicante).

El coche comenzó a desplazarse a gran velocidad hacia atrás arrollando a ambas, según han confirmado a EFE fuentes del ayuntamiento.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del domingo en una calle de la urbanización de la Empedrola, situada a las afueras del casco urbano de Calpe, cuando la madre llevaba el carrito de su bebé, junto con otro hijo, de cuatro años, quien ha resultado ileso.

Un vehículo que estaba aparcado arriba de una calle con pronunciada pendiente comenzó a desplazarse hacia atrás a gran velocidad y arrolló a la madre y a la bebé.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, ha indicado a EFE que la madre se encuentra en estado crítico en la UCI del Hospital de Dénia (Alicante), donde ha sido operada.

La bebé fue trasladada por agentes de la Policía Local al centro de salud y de allí en una ambulancia al Hospital General de Alicante. Después fue evacuada al Hospital La Fe de Valencia, donde llegó sin vida, según fuentes del consistorio.

Se investiga si pudo haber fallado el freno de mano del vehículo, que se empotró contra un bordillo, dio varias vueltas de campana y acabó volcado con el techo en el suelo en un bancal.

El edil de Seguridad Ciudadana ha dicho que acudió ayer junto con la alcaldesa del municipio, Ana Sala, al lugar del suceso nada más enterarse de lo ocurrido.

Caída del balcón

Calpe vive días duros tras la muerte de otra menor, una niña de 4 años que ha fallecido tras precipitarse accidentalmente al vacío desde el balcón de una vivienda en un quinto piso en el casco urbano.

Fuentes de la investigación han informado a EFE de que el accidente ocurrió en la madrugada del pasado domingo, día 7, y que la pequeña cayó sobre un vehículo estacionado en la calle.

Fue trasladada de urgencia al centro de salud de la localidad antes de ser dirigida en estado muy grave al Hospital General Doctor Balmis de Alicante, donde falleció a causa de las heridas cinco días más tarde.