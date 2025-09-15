Detienen a una cuidadora acusada de vaciar las cuentas de la anciana de 91 que cuidaba en un pueblo de Alicante

Uno de los agentes de la Guardia Civil encargado de la operación Confianza rota.

Más de 40 operaciones vaciaron las cuentas de una anciana de 91 años que vive en Calp. La Guardia Civil detiene por ello a la cuidadora, acusada de sacar el dinero con la tarjeta las noches de los fines de semana que estaba con ella.

Con el descriptivo nombre de Confianza Rota, la operación atribuye a la detenida de 46 años un delito continuado de estafa con abuso de confianza y otro de hurto. La víctima, según los cálculos, ha sido estafada en más de 30.000 euros.

La denuncia de la víctima en agosto abrió la investigación. En ella señalaba las numerosas retiradas de efectivo que se habían realizado a través de su tarjeta y sin su consentimiento.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Calpe comprobó que estas operaciones se habían realizado entre los meses de enero y agosto de 2025. Todas consistían en extracciones de efectivo desde dos cajeros automáticos de la localidad, lo que dirigió las sospechas al entorno cercano de la víctima.

El análisis de esos movimientos señalaba otra clave: las operaciones fraudulentas se producían exclusivamente durante los fines de semana. Y eso coincidía con los días en los que una cuidadora prestaba servicio nocturno en el domicilio de la anciana.

Según se pudo determinar, la investigada aprovechaba que la víctima dormía para desplazarse de madrugada a distintos cajeros automáticos. En ellos realizaba siempre extracciones de entre 500 y 800 euros por operación. Pero la constancia con que lo hacía es lo que ha llevado a una retirada total que supera los 30.000 euros.

Tras el análisis de las pruebas obtenidas, los agentes lograron identificar plenamente a la autora y atribuirle el desfalco económico a la cuidadora de la denunciante desde diciembre de 2024.

La mujer, vecina de Dénia y sin antecedentes policiales, fue citada el pasado 8 de septiembre en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Calpe. Allí se procedió a su detención como presunta autora de los delitos mencionados.

La detenida ha sido puesta a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Dénia, que ha decretado su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.

La Guardia Civil recuerda que tienen activo el Plan Mayor Seguridad que está planteado para prevenir delitos y reforzar la protección de las personas mayores en su vida cotidiana. El objetivo es incrementar su seguridad y evitar que puedan convertirse en víctimas de fraudes o robos.