Rescatan a una anciana de 90 años perdida en un pueblo del norte de la provincia de Alicante

La rapidez en el despliegue de las fuerzas de seguridad permite un final feliz a la desaparición de una anciana de 90 años en Benissa. Los familiares de la mujer que vive en este municipio al norte de la provincia de Alicante han dado rápidamente la voz de la alarma ante su salida este lunes.

La anciana, que sufre alguna clase de demencia, había salido de su casa esta tarde. Al darse cuenta los familiares llamaron para iniciar su búsqueda. Policía Local, Guardia Civil y el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante han participado en este despliegue.

Gracias a una vecina del lugar, que también había apoyado en esta labor, se ha encontrado a la mujer en poco más de media hora. En ese breve espacio de tiempo, la anciana ya ha sufrido una contusión en la pierna por la que ha sido evacuada por el equipo de bomberos y el soporte vital básico.

La rapidez en el aviso es una de las claves para que se haya resuelto con final feliz esta desaparición. Así lo resaltan diversas fuentes relacionadas con este caso, que recuerdan que cuanto menor es el tiempo, más fácil es que así se pueda lograr encontrar a la persona.

El verano es una de las estaciones en las que más desapariciones de personas ancianas se denuncian, como indican fuentes de la investigación. El buen tiempo anima a las salidas al exterior, a diferencia del invierno, pero también puede suponer un riesgo por el calor, que puede desorientar con más facilidad.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.