El exclusivo hotel en Altea Hills que es el favorito de Ilia Topuria en Alicante con suites de 5.000 euros por noche

Ilia Topuria y su pareja en el Hotel ZEM de Altea. Instagram/Hotel ZEM

A lo largo del verano se ha visto a la estrella de la UFC, Ilia Topuria disfrutando de unos días en familia en la provincia de Alicante, donde tiene uno de sus rincones favoritos para desconectar entre combates: el Hotel ZEM Wellness Clinic de Altea.

Este lujoso hotel de cinco estrellas se encuentra en la exclusiva urbanización de Altea Hills y está rodeado de mansiones millonarias.

El Hotel ZEM Wellness Clinic Altea se ha posicionado rápidamente como uno de los destinos de lujo más exclusivos de España, ofreciendo una experiencia integral de bienestar y alta gama.

El campeón del peso ligero de la UFC compartió a través de sus redes sociales su visita al hotel el pasado miércoles, acompañado de su pareja, Giorgina.

Topuria disfrutó de un oasis cuidado al mínimo detalle frente al mar Mediterráneo, en un ambiente exclusivo y tranquilo que atrae a grandes fortunas nacionales e internacionales.

El complejo cuenta con 85 habitaciones y 10 suites. Las estancias en este exclusivo hotel superan los mil euros por noche, mientras que las suites alcanzan los 5.000.

Una de las suites del hotel. Hotel ZEM

Uno de los factores diferenciales del hotel es que va más allá del alojamiento, pues se promociona como una auténtica clínica integral de salud y longevidad, con un equipo médico de referencia internacional, según explican en su web.

Entre sus servicios destacan los programas personalizados de bienestar y salud, con propuestas semanales orientadas a diferentes objetivos que superan los 10.000 euros.

La experiencia culinaria es otro de sus elementos destacados, centrada en la dieta mediterránea, productos ecológicos de su propio huerto y menús diseñados para optimizar el rendimiento físico y la salud.

Instalaciones del Hotel ZEM. Hotel ZEM.

Otro de sus reclamos reside en la máxima discreción que ofrece, al estar enclavado en una urbanización con seguridad privada los 365 días del año, garantizando privacidad y protección tanto a estrellas mediáticas como a empresarios, artistas o diplomáticos.

Entre sus instalaciones impresiona el spa, de 4.000 metros cuadrados, con tratamientos y tecnologías "únicas en Europa", como la crioterapia, además de espacios destinados a mejorar la postura, la relajación o la circulación.

Por otro lado, también cuenta con una sección enfocada en que los huéspedes "adquieran nuevos conocimientos, amplíen conceptos y sigan trabajando en su crecimiento personal" a través de talleres, actividades y clases grupales que buscan "promover el bienestar y la longevidad consciente", explican desde el Hotel ZEM.