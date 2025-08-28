Alexey, el hombre de la mafia rusa que controlará Altea Hills, el refugio para millonarios en Alicante

Alexey es el abogado filántropo tras el que, presuntamente, dos mafias rusas ocultaban un imperio. EL ESPAÑOL

La urbanización de lujo Altea Hills está inmersa en una disputa por su control que ha puesto al presunto hombre de la mafia rusa en la Costa Blanca, Alexey Shirokov, en el punto de mira por su candidatura para formar parte de la nueva Junta de Gobierno.

Este 28 de agosto, la Asamblea Anual de Propietarios de la Entidad Urbanística de Conservación decidirá los nuevos responsables de una de las urbanizaciones más exclusivas del Mediterráneo.

Como reveló EL ESPAÑOL de Alicante, una polémica disolución de la Junta de Gobierno por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Altea ha abierto las puertas al archiconocido por la justicia Alexey Shirokov.

La candidatura del abogado ruso ha puesto a temblar a los vecinos de la urbanización por su presunta vinculación con peligrosas organizaciones criminales rusas y casos de sobornos a funcionarios públicos.

Alexey es propietario de propiedades y una agencia inmobiliaria en la urbanización, y forma parte de la lista propuesta por la empresa Órbita Solar, dueña del Hotel ZEM en Altea Hills, que acumula más del 15 % de los votos, por lo que los vecinos dan por descontado su triunfo en la votación.

El propio Alexey compartió un mensaje en el grupo de Facebook de la comunidad con el que presentó su candidatura.

Alexey Shirokov.

"Soy residente y propietario en Altea Hills desde 1996. Creo que a estos niveles hay poca gente que no me conozca. Siempre he estado en línea de apoyar el bienestar de nuestra urbanización e intervine en su vida comunitaria", escribió.

"Soy una persona seria y comprometida y, en caso de salir elegido, daré todo para defender los intereses de nuestra comunidad", añadió el ruso.

Conseguidor de la mafia

El oscuro pasado del abogado ruso es bien conocido entre sus vecinos. El letrado llegó a España siendo un niño, se graduó en la universidad y comenzó a labrarse su carrera como abogado hasta construir su fortuna en Altea.

El abogado, que estaba afiliado al Partido Popular, hizo carrera en la zona con el negocio inmobiliario y la compraventa de grandes propiedades de lujo.

Esta posición lo convirtió en un gran activo para las fortunas de Moscú y las cúpulas de las mafias rusas que querían extender sus tentáculos en la región.

Uno de los vehículos de lujo incautados en la macrooperación. EL ESPAÑOL

Gracias a esas amistades, grandes empresarios rusos como Mikhail Zhizhin o Mikhail Danilov lograron hacer negocios e inversiones en territorio nacional con el fin de blanquear dinero procedente de algunas de las mafias más peligrosas del Este.

Su pequeño imperio le elevó a una vida de lujos entre partidas de golf, coches de alta gama, paseos en barcos, viajes y cenas en los mejores restaurantes de la Costa Blanca.

Detención

Esta fachada cayó en la mayor operación contra la mafia rusa de la última década, cuando tanto él como otras 22 personas fueron detenidas por los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional en 2020.

Parte del dinero incautado en el operativo contra la mafia rusa. EL ESPAÑOL

Procesado por organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho, Shirokov fue identificado judicialmente como el principal "conseguidor" y "lobista" de la mafia rusa en la costa valenciana, representando, según Europol, a mafiosos del nivel más alto de la criminalidad organizada del espacio postsoviético, implicados en asesinato, extorsión, tráfico de drogas, armas y trata de seres humanos.

Según la investigación, estaba relacionado con fondos invertidos en España, principalmente en el sector inmobiliario y del ocio, "provenientes de empresarios rusos vinculados con el crimen organizado exsoviético, quienes, tras contactar a través de intermediarios con empresarios españoles, invirtieron sus fondos ilícitos para blanquearlos en España".

Los procesados llegaron a "infiltrarse en instituciones tejiendo relaciones de amistad con miembros de la vida política y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para, a cambio de regalos o contraprestaciones económicas, obtener ventajas para sus clientes a quienes les cobraban una comisión".

El juzgado destacó en su resolución la "red de contactos con personas de la administración, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Altea para conseguir favores en beneficio de personas de su confianza o cargos políticos, a cambio de recibir beneficios en sus relaciones comerciales".

Asimismo, Alexey Shirokov consiguió "la retirada de la multa a su abuelo a cambio de regalos, la compulsa de documentos para facilitar permisos de residencia y la entrega de obsequios a funcionarios para obtener la cédula de habitabilidad" de una vivienda.

Alexey combinaba sus contactos y favores en instituciones de Altea y Benidorm con sus vínculos en Moscú bajo una coartada perfecta en la que proyectaba la imagen de un hombre generoso que realizaba importantes donaciones benéficas.

Prueba de ello son los numerosos regalos —decenas de cajas de vino, jamones y material sanitario— detectados por los investigadores de la trama y reflejados en el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm.