Klaudia, la reina de los alucinógenos en Europa detenida por su retiro espiritual en un pueblo de Alicante

Klaudia Geurts y clientes en el retiro de Pedreguer.

En el mundo de los negocios espirituales de alto nivel, pocos nombres son tan reconocidos como el de la coach polaca de 33 años Klaudia Geurts, detenida por liderar la organización criminal tras el retiro espiritual de Pedreguer (Alicante).

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Klaudia ha sido arrestada por ser, junto a su marido, la responsable de las empresa OMMIJ Healing Centers y Be Free Retreat Centers, una red criminal internacional que operaba bajo la fachada de retiros de sanación espiritual.

El centro de Pedreguer fue clausurado el pasado 8 de agosto, en una operación en la que la mujer fue arrestada por su responsabilidad en el tráfico de sustancias psicoactivas utilizadas en los llamados viajes astrales de sus clientes.

Los asistentes, procedentes de distintos países europeos y con alto poder adquisitivo, pagaban unos 1.000 euros por pasar una semana en comunidad en un chalé de Pedreguer, donde consumían ayahuasca, veneno de sapo y otros compuestos sin ningún tipo de control sanitario.

Klaudia está vinculada a OMMIJ, una organización que se autodefine como el "proveedor número 1 de ceremonias de ayahuasca en el mundo" desde 2011.

El chalé de Pedreguer donde operaba la organización.

Casada con Ramon Geurts, fundador original de la empresa, se convirtió en una de las responsables de lo que presentaba como un negocio de bienestar espiritual.

De acuerdo con material promocional, OMMIJ aseguraba haber atendido a más de 50.000 participantes de 78 países a lo largo de sus 14 años de actividad.

Estructura

Su estructura funcionaba con la precisión de una corporación multinacional, pero con los métodos de una organización criminal.

La compañía contaba con varias divisiones: OMMIJ Healing Centers en los Países Bajos, como sede central desde 2011, y Be Free Retreat Centers en España, operativo en Pedreguer desde 2018.

Clientes en el retiro de Alicante. OMMIJ

Más recientemente se asoció con Virtuous Quest, la empresa de coaching del británico Craig Ainsworth, exmilitar y exguardaespaldas de celebridades como David Beckham, Victoria Beckham, Jennifer Lawrence, Johnny Depp o Arnold Schwarzenegger, que se suicidó en Llíria (Valencia) el pasado abril.

El exguardaespaldas de Beckham Craig Ainsworth en un montaje con imágenes del retiro. Jorge Verdú

El marketing desempeñaba un papel central en la actividad de la organización. OMMIJ proyectaba una imagen de prestigio profesional, jactándose de haber recibido el premio Best Ayahuasca Retreat 2023 – Spain de la revista LUX Life Magazine.

Y manteniendo un podcast con decenas de testimonios de participantes y gestionando canales de YouTube con vídeos de supuestos clientes que relataban experiencias transformadoras.

La compañía generaba cientos de miles de euros al año. Los pagos se realizaban exclusivamente en efectivo para evitar rastros financieros, y los beneficios se movían a través de múltiples cuentas bancarias en distintos países.

La red empleaba a cinco guías espirituales que supervisaban las ceremonias y que también están bajo investigación. Según LUX Life Magazine, la empresa contaba con más de 40 empleados entre los Países Bajos y España.

"Acusaciones falsas"

OMMIJ ha emitido un comunicado en el que atribuye la actuación de la Guardia Civil a "acusaciones falsas hechas por un individuo holandés decidido a perturbar la armonía y la sanación".

Estancia donde realizaban el consumo de sustancias.

"A pesar de la complejidad del panorama legal en torno a las medicinas a base de plantas, seguimos confiando en que nuestro trabajo no involucra ninguna sustancia ilegal, una opinión que compartimos con nuestro equipo legal y que esperamos que se confirme a su debido tiempo a través de los canales judiciales correspondientes", señala la nota.

La empresa ha anunciado que, como medida de "precaución", suspende temporalmente sus retiros tanto en España como en los Países Bajos mientras avanza el proceso judicial.