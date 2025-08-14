El exguardaespaldas de Beckham enviaba clientes al retiro de ayahuasca de Alicante: "Una aventura inolvidable"

El exguardaespaldas de Beckham Craig Ainsworth en un montaje con imágenes del chalé de Pedreguer donde se ubicaba el retiro espiritual desmantelado. Jorge Verdú

El lucrativo paraíso de la ayahuasca de Pedreguer (Alicante), destapado por la Guardia Civil y que ofrecía "vacaciones espirituales" por 1.000 euros, contaba con Craig Ainsworth como socio, quien fuera exguardaespaldas de celebridades como David Beckham, Victoria Beckham, Jennifer Lawrence, Johnny Depp y Arnold Schwarzenegger, entre otros.

El veterano de la Marina Real británica, que fue hallado sin vida tras suicidarse el pasado 5 de abril en Llíria (Valencia) a los 40 años, creó una empresa de coaching que colaboraba con OMMIJ, la firma tras la red criminal de retiros y sustancias psicoactivas.

El exmilitar sirvió en Afganistán y, tras su etapa como soldado, se enfocó en la protección de grandes estrellas y en el coaching a través de su empresa Virtuous Quest, destinada a la "aventura, resiliencia mental y crecimiento personal", como señalan en su web.

Su empresa se dedicaba al coaching y a ayudar a la salud mental de jóvenes británicos de entre 7 y 18 años.

Craig se mostraba muy preocupado por la "crisis" que estaba provocando un aumento de los suicidios entre jóvenes, por lo que creó su Servicio Nacional de Empoderamiento para ayudarles con lecciones.

El punto de inflexión en la vida de Craig llegó cuando comenzó a experimentar personalmente con medicinas de plantas psicoactivas como tratamiento para su trastorno de estrés postraumático (TEPT) tras su servicio en Oriente Medio.

Craig durante su etapa militar.

Su interés en el mundo de los negocios espirituales de alto nivel le llevó a contactar con Klaudia Geurts, una nutricionista polaca de 33 años, figura clave de la red criminal internacional que operaba bajo la fachada de retiros de sanación espiritual, como adelantó el Daily Mail.

Desde comienzos de este año habría comenzado a ofrecer dos paquetes para unas vacaciones espirituales en el chalé de Pedreguer convertido en retiro, uno de cinco y otro de seis días, con un presupuesto de unos 1.000 euros y la promesa de vivir "una aventura inolvidable".

Paraíso alucinógeno

En este paraíso alucinógeno, la Guardia Civil encontró un arsenal químico formado por 11 litros de ayahuasca preparada para el consumo; 117 ejemplares de cactus de San Pedro; y varias botellas de secreciones de sapo kambó (Phyllomedusa bicolor).

El chalé en una imagen promocional de OMMIJ.

También hallaron siete kilogramos de mimosa (Mimosa púdica); 368 kilogramos de semillas de harmal (Peganum harmala); 945 comprimidos de Ritalín (metilfenidato); además de dinero en efectivo, numerosa documentación y un laboratorio casero para preparar las sustancias.

En el momento de la entrada, había 16 "aventureros" que habían llegado desde distintos puntos de Europa para disfrutar de viajes astrales.

En las salas destinadas a estas experiencias había varias decenas de camas, en las que los clientes eran atendidos simultáneamente por seis miembros del grupo que preparaban y administraban las sustancias y los acompañaban durante el proceso, sin medidas para evitar una intoxicación.

Klaudia y otros dos hombres han sido detenidos por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Salud mental

Craig nació en Enfield, al norte de Londres, y su nombre fue conocido en España tras la trágica noticia de su muerte, que llegó después de darse por desaparecido en algún punto entre Alicante y Barcelona.

Estancia donde realizaban el consumo de sustancias.

Según uno de sus amigos, "el confinamiento destruyó todo lo que había construido en la vida", escribió en sus redes.

Antes de su desaparición, Craig había publicado un mensaje en sus perfiles, una despedida que alertó a sus seres queridos.

"Para la mayoría de ustedes esto será un shock, pero he estado sufriendo un dolor tremendo durante los últimos cuatro años, desde que el confinamiento destruyó todo lo que había construido y perdí a algunos seres humanos realmente maravillosos a quienes estaba orgulloso de llamar amigos y colegas", escribió, encendiendo las alarmas de sus conocidos.

Guardaespaldas de Beckham

Craig se unió a la pareja Beckham y fue responsable de su seguridad desde 2013 hasta 2015.

Fallece Craig Ainsworth, el guardaespaldas de David y Victoria Beckham. Gtres

Para trabajar con ellos, tuvo que pasar pruebas que incluían ser rociado con gas pimienta e incluso enfrentarse en la oscuridad con un luchador de artes marciales mixtas (MMA).

Tras superar estas pruebas, y antes de unirse al servicio de seguridad de los Beckham, tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad de 50 años. Craig describió su trabajo con la familia del futbolista durante el documental que estrenaron en Netflix: "David era encantador. Victoria era reservada y estaba con los niños o trabajando", reconoció.