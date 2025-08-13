Muere ahogado un joven de 21 años en una piscina de Calp

Imagen de archivo de una SAMU - Europa Press

Un joven de 21 años ha fallecido tras ahogarse en una piscina de Calp en la tarde de ayer martes.

El hombre se estaba bañando pasado el mediodía en la piscina cuando se ahogó sobre las 13:35 horas.

A esa hora, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso y envió una ambulancia Samu hasta la zona.

A su llegada, el equipo médico realizó las maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización, pero no respondió y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Se le realizará una autopsia para esclarecer las causas del suceso.

La semana comenzó con el ahogamiento de un hombre de 76 años en una piscina de Alicante, también a la misma hora.

En total, 313 personas han fallecido por ahogamiento en espacios acuáticos españoles entre el 1 de enero y el 13 agosto de 2025, según datos del Informe Nacional de Ahogamientos.

En lo que va de año, la Comunitat Valenciana ya registra 40 ahogamientos, uno de sus peores datos desde que hay registros.

