El público asistente a un evento de la entidad. Fundación Luzón

Yolanda Marín ofrecerá en Elda un concierto solidario con la investigación de la ELA

El Colegio Sagrada Familia de Elda acogerá el próximo viernes 23 de octubre a las 19:30 horas el concierto benéfico Juntos por la ELA en su nuevo salón de actos con el que recaudar fondos con los que apoyar la investigación sobre esta enfermedad.

La cita está organizada por el propio centro educativo en colaboración con Encuentros NOW y la Fundación Luzón. El recital contará con las interpretaciones de la soprano Yolanda Marín y el pianista Florencio Sáez.

El programa musical abarcará piezas de ópera, zarzuela, música de cine, canciones italianas y baladas como Caruso, La vida es bella, Nessun dorma, Cinema Paradiso, La misión, Moon river y Memory.

El evento persigue tres objetivos: visibilizar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), rendir homenaje a pacientes, cuidadores y personal sanitario, y lanzar una campaña de financiación colectiva para financiar líneas de investigación impulsadas por la Fundación Luzón.

La directora del centro, Beatriz Montalbán, agradeció la implicación de la entidad promotora y de los intérpretes. "Contar con su talento en nuestra casa es un auténtico privilegio", ha señalado.

La responsable del colegio ha calificado la causa de "vital y necesaria" y destacó que la iniciativa promueve valores de "solidaridad, empatía y compromiso social" entre el alumnado.

Manuel Bonilla, presidente de Encuentros NOW y antiguo alumno del centro, recordó a su madre, fallecida a causa de esta patología, e hizo un llamamiento para incrementar los recursos destinados a la ciencia.

"Es vital más apoyo a las personas afectadas y más inversión en investigación para encontrar la solución", ha recordado. El presidente de la entidad ha añadido el mensaje de esperanza que compartía con su familiar: "Como le decía a mi madre, llegará el día en el que los investigadores y científicos encuentren la solución. Hay que tener esperanza y resiliencia. Un día nos levantaremos con esa solución, y te puede tocar a ti. Ese día puede ser mañana".

La presidenta ejecutiva de la Fundación Luzón, Estíbaliz Luzón, recordó que la ELA afecta en España a más de 3.600 personas.

Luzón agradeció a las organizaciones y a los músicos el "haber unido la música y la solidaridad para contribuir a que podamos seguir avanzando en la investigación de la ELA y en la búsqueda de nuevas respuestas para quienes conviven con esta enfermedad".

Al finalizar el recital, se celebrará un cóctel solidario en el propio centro, cuya asistencia requiere reserva previa y donativo a través de la web del colegio.

Para quienes no puedan acudir presencialmente, se ha habilitado una Fila 0 que permite realizar aportaciones mediante Bizum al número 00808 con el concepto "juntos por la ELA" o desde la página web de la Fundación Luzón.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que provoca la pérdida paulatina de la movilidad muscular mientras mantiene intactos el intelecto y los sentidos.

Creada en 2016 por Francisco Luzón, la fundación trabaja para fomentar la investigación científica y mejorar la calidad de vida de los pacientes.