José Carmelo, el empresario detenido en Alicante clave en la desarticulación del cartel de Sinaloa en España

En el corazón de la provincia de Alicante su mármol es símbolo de la tierra y sigue siendo fuente de riqueza. Esta semana, en cambio, se ha presentado que en su interior también se escondía uno de los mayores alijos de metanfetamina de Europa. Y ahí la Policía Nacional señala al empresario José Carmelo entre los principales sospechosos en una gran operación que ha desarticulado la presencia del cartel de Sinaloa en España.

Alicante es la segunda provincia española en exportaciones de piedra natural, según datos de ICEX para la Comunitat Valenciana. Las piedras de mármol se extraen de sus montes, como el Coto, se tratan en sus fábricas y desde ahí viajan por todo el mundo. En 2025 se exportaron por más de 76 millones de euros. Y en comarcas como el Medio Vinalopó se concentran empresas que también se dedican a importar piedras de otros países para tratarlas y venderlas.

Es ahí donde José Carmelo ha conseguido crear un negocio legal con el que ha logrado brillar hasta ser considerado un referente nacional por su trabajo en piedras como el ónix, traídas de otros países. Fuentes del sector destacan a EL ESPAÑOL que este es un material de alta gama, "como un Mercedes", y su precio es hasta diez veces superior al de los materiales habituales de la zona, el valorado mármol crema marfil o el travertino.

La especialización en el ónix es lo que llamaba la atención al resto de competidores en la zona ya que esta valiosa roca tiene una venta menor a los mármoles alicantinos. Para empezar, implica que es necesario tener una buena capacidad financiera para adquirir los lotes a partir de precios de 150 euros el metro cuadrado. "Mucha gente no entendía cómo podía vivir con un material que es mucho más caro y estocarlo de esa manera", señalan a este medio.

En esa línea, estas fuentes empresariales señalan que el éxito de la empresa que gestionaba José Carmelo les sorprendía porque "no puedes tener un alta gama si no has pasado por otros caminos". ¿Qué estaba haciendo este gerente que los demás no habían conseguido hacer para superar la crisis del mármol que azotó muy duramente la provincia en la crisis financiera y tumbó a tantos empresarios locales?



La Policía Nacional describe en su nota oficial de esta semana a "un empresario propietario de una empresa de mármol que utilizaron para enviar la sustancia", en referencia al alijo de metanfetamina. Eso sí, como puntualiza el abogado de José Carmelo, Rafael Mira, ni a la empresa ni a su cliente han encontrado ninguna sustancia ilegal.

Pese a ello, este exitoso gerente está detenido desde noviembre como parte de la investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional. Y aunque se ha pedido su puesta en libertad, al menos en dos ocasiones, sigue encarcelado.

Casi tres millones de euros en efectivo son una de las causas. En uno de los múltiples registros que se han tenido que hacer con esta operación en provincias como Valencia o las islas Canarias, los agentes de la Policía Nacional encontraron esa cantidad en una nave bajo la responsabilidad del gerente.

Las pistas que se encontraron en esos registros son las que han permitido establecer unas conexiones por las que está siendo investigado. Y el asunto viene de lejos.

Las primeras señales apuntando a su relación se hicieron públicas en 2024. En mayo, la Policía Nacional presentaba el descubrimiento de casi 1.800 kilos de anfetamina en un chalet de Villena. El análisis de aquello determinó que los vehículos utilizados iban y volvían a la empresa de este directivo.

De hecho, en la nota oficial se señala que en la furgoneta encontraron "un sistema de compresores hidráulicos que permitían el acceso al suelo del vehículo donde se ocultaban 224 kilogramos de metanfetamina".

Las investigaciones siguieron su curso y ya en 2025 se pasó al registro de diferentes propiedades relacionadas con el gerente. Entre ellas, la mencionada nave en Novelda con el dinero, que no tenía relación con la empresa que dirige exitosamente.

El búnker

En la nave diáfana había una plancha en el suelo en la que al levantarla no había nada, cuentan fuentes de la investigación. Pero las prisas del investigado por devolverla a su sitio despertaron las sospechas del inspector de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado encargado del registro.

Y eso fue lo que permitió encontrar el acceso a un búnker en el que había dos espacios en los que estaba esa cantidad de dinero en efectivo por la que ha tenido que explicar ahora su origen.

La investigación de la Policía Nacional es clara e inequívoca: "Un empresario había hecho uso de su empresa legal de mármol para introducir la sustancia referida oculta en piedras importadas de México".

Esta ha sido la segunda fase de la llamada operación Saga en la que han colaborado la Policía Nacional y la DEA estadounidense, Drug Enforcement Administration. Un ejemplo de la colaboración internacional que ha sido necesaria para poder frenar las acciones del cartel de Sinaloa tanto en Estados Unidos como España.