Detienen en Alicante a un hombre de 69 años acusado de estafar por teléfono más de 6.300 euros a una mujer

Aceptar una llamada de teléfono le ha costado a una mujer de 71 años más de 6.300 euros. La Policía Nacional ha detenido en Elda a un hombre de 69 años acusado de estafa y otro delito de descubrimiento y revelación de secretos. La investigación policial sigue en marcha para detener a otro hombre y una mujer por su participación en este caso.

Todo arranca en marzo de 2025, según el relato de la denuncia. Entonces la víctima recibió una llamada telefónica donde el interlocutor se identificó como parte de una empresa que asesoraba sobre monedas virtuales.

En esa conversación le enviaron un enlace para operar a través de una aplicación, y ahí afirma que estuvo siguiendo en todo momento los pasos del interlocutor.

La Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de Elda ha comprobado que se realizaron cinco transferencias inmediatas a la cuenta que dio el interlocutor y que sumaban 3.800 euros. Su entidad bancaria la llamó y le informaron que por seguridad le bloqueaban la cuenta bancaria y las tarjetas vinculadas por estas operaciones fraudulentas.

Y no fueron las últimas. La investigación determina que se hicieron otras tres transferencias fraudulentas más por un total de más de 2.500 euros. También sufrió compras ilegales en establecimientos situados en Cataluña.

La investigación señala que la aplicación instalada durante la llamada permite conectarse y controlar otro ordenador o dispositivo a través de Internet. Estas aplicaciones, puntualizan, no son delictivas por sí mismas. Pero como permiten el acceso, control y soporte técnico a distancia hay que tener precaución.

Ese control también ha servido para facilitar la investigación. De hecho, pudieron tener una visualización completa, por parte del operador-autor del hecho, de todas las gestiones que realizó la víctima. Entre ellas, la observación de contraseñas, cuentas, datos personales, agendas y demás. Así consiguió el acceso fraudulento a sus contraseñas y el secuestro de las cuentas para fines delictivos.

El siguiente paso, seguir el dinero. Las diligencias más profundas averiguaron quiénes eran los autores: dos hombres y una mujer que recibían dinero en sus cuentas y hacían compras. Las gestiones telemáticas las realizaban conectándose desde diferentes puntos de España.

Uno de los hombres fue el que consiguió engañar mediante una llamada a la víctima para que instalara en su terminal móvil esta aplicación de trabajo como escritorio remoto. Este fue el que dio los datos y control de las cuentas a los otros dos, los cuales realizaron los movimientos del dinero.

La detención de uno de los acusados se ha realizado en Elda. El otro hombre y la mujer no han sido localizados, pero están perfectamente identificados por lo que la Policía prevé su pronta detención. Las actuaciones se han puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elda para continuar con el procedimiento.

Consejos de seguridad

Este caso sirve a la Policía Nacional para recordar que no hay que instalar aplicaciones ni acceder a enlaces remitidos durante llamadas telefónicas no verificadas. Y que si así fuera hay que contactar inmediatamente con la entidad bancaria o con los cuerpos policiales ante cualquier operación sospechosa.

El otro punto que recalcan es que hay que desconfiar de las llamadas telefónicas que venden inversiones, gestiones bancarias o servicios técnicos. Y por eso no hay que dar contraseñas, códigos o datos personales.