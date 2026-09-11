España, en la élite: Miura 9 es el mega cohete reutilizable que fabrican en Elche y garantiza la soberanía de Europa

La empresa aeronáutica ilicitana PLD Space ha presentado formalmente el Miura 9, su nuevo lanzador pesado de dos etapas y 42 metros de altura, durante la visita oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia, Diana Morant, a sus instalaciones de Elche.

El presidente ejecutivo de la compañía, Ezequiel Sánchez, ha destacado la trascendencia de este hito para el tejido industrial español y el continente europeo. "Hoy han podido comprobar cómo una idea nacida en España se está convirtiendo en una capacidad industrial capaz de competir en el mundo", afirma tajante durante su intervención.

En palabras del máximo ejecutivo de la firma, el transporte espacial ha dejado de ser un mero desafío técnico. "El acceso al espacio ya no es únicamente una cuestión tecnológica, es una infraestructura crítica para nuestra economía y nuestra autonomía estratégica", sostiene Ezequiel Sánchez.

El directivo puso el foco en el déficit de capacidad de lanzamiento que ha sufrido Europa en la última década, agravado por la discontinuidad entre los programas Ariane 5 y Ariane 6. "Europa necesita capacidad propia de lanzamiento, fiable, competitiva y con escala. Y en PLD Space la estamos construyendo para Europa y para el mundo desde Elche", enfatiza.

La soberanía tecnológica promovida por PLD Space se traduce también en un impacto directo en el tejido económico nacional. "Construir soberanía significa también generar valor en nuestro territorio", recalca el presidente de la firma.

En este sentido, Ezequiel Sánchez detalla que desde 2024 la compañía ha invertido más de 42,7 millones de euros en la cadena de suministro nacional, colaborando activamente con 493 empresas españolas, de las cuales el 95% son pymes.

Esta actividad industrial ha impulsado más de 1.000 empleos directos, indirectos e inducidos, situando la plantilla propia de la compañía por encima de los 550 trabajadores. La firma cuenta con un equipo internacional formado por profesionales de 23 nacionalidades, manteniendo una apuesta firme por reclutar y retener talento en sus sedes de Elche y Teruel.

El respaldo financiero obtenido en los últimos meses ha sido decisivo para acelerar los programas de la empresa ilicitana. PLD Space ha cerrado una ronda de inversión Serie C por valor de 288 millones de euros y ha firmado un contrato de 158,9 millones de euros con la Agencia Espacial Europea (ESA) en el marco del programa *European Launcher Challenge* (ELC).

En conjunto, la compañía ha logrado movilizar 488 millones de euros hasta la fecha, fruto del impulso de la colaboración público-privada con el CDTI, el Ministerio de Ciencia y la Agencia Espacial Española. "Nuestra ambición no es fabricar un cohete. La soberanía supone proporcionar un acceso al espacio recurrente, sostenible y competitivo", remarca Ezequiel Sánchez.

Respecto al calendario inmediato, el Miura 5, el primer lanzador orbital de la compañía, encarará su vuelo inaugural en el primer semestre de 2027 desde el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa.

La unidad de vuelo del Miura 5 ya está finalizada y los equipos están completando la calificación de sus subsistemas. "Estamos finalizando el espacio puerto que ocurrirá antes de final de año. Este mes comienzan los trabajos de la plataforma e integración de equipos de soporte en tierra", explica el presidente de PLD Space. Tras culminar la obra civil, el cohete se trasladará a Kourou para realizar las pruebas integradas en tierra previas al despegue.

No obstante, el horizonte industrial de PLD Space se amplía significativamente con el desarrollo del Miura 9, un cohete de 42 metros de altura y 3 metros de diámetro equipado con nueve motores de la familia Teprel, diseñados y fabricados en Elche y probados en Teruel.

El nuevo vehículo multiplicará sustancialmente la capacidad de carga frente al Miura 5. Mientras que el Miura 5 puede situar hasta 540 kg en órbita sincrónica al sol y 1 tonelada en órbita ecuatorial, el Miura 9 permitirá transportar hasta 1,5 toneladas (1.500 kg) al espacio.

"Estamos triplicando esa capacidad, lo cual incrementa el volumen de masa de satélites que estamos trasladando", aclara Ezequiel Sánchez. "La soberanía no consiste exclusivamente en lanzar un cohete; consiste en tener capacidad suficiente para desplegar las constelaciones que necesitamos", puntualiza.

El Miura 9 ha sido diseñado para lanzar misiones dedicadas de satélites medianos y desplegar grandes constelaciones estratégicas europeas como IRIS² o Copernicus. Asimismo, aportará una tecnología dual clave para reforzar la seguridad y defensa del continente.

Una de las principales innovaciones del Miura 9 será su arquitectura ideada para ser totalmente reutilizable mediante un sistema de aterrizaje propulsivo de su primera etapa. Esta tecnología se apoya en los experimentos de reentrada ensayados en el Miura 1 y en los avances que se están testando en el Miura 5.

"El objetivo es poder mejorar los costes y sobre todo incrementar la velocidad en la que puedes realizar los lanzamientos", subrayó Ezequiel Sánchez sobre las ventajas operativas de la reutilización. La meta global de PLD Space es alcanzar una cadencia de hasta 30 lanzamientos anuales desde distintos centros espaciales.

Recuperar la primera etapa en su totalidad simplificará la producción industrial. "Simplifica mucho el proceso productivo porque solamente estás fabricando la segunda etapa", argumenta el presidente ejecutivo.

En cuanto a los plazos del proyecto, el compromiso fijado en el contrato de la ESA contempla finalizar el desarrollo del Miura 9 antes de 2028. "Son unos plazos muy ajustados en los que tenemos a los equipos trabajando tanto en el desarrollo tecnológico como en las instalaciones industriales, bancos de ensayo y el espacio puerto", reconoció el directivo.

Para gestionar ambos desarrollos en paralelo, la compañía operará bajo un esquema multiprograma. Los equipos que han desarrollado la tecnología del Miura 5 asumirán las operaciones iniciales de lanzamiento antes de dar paso a un equipo específico de operaciones, liberando así personal para acelerar la ingeniería del Miura 9.

"De todo esto trata la soberanía: de disponer de la tecnología, las personas, las instalaciones y la capacidad industrial necesarias para tomar nuestras propias decisiones", concluye Ezequiel Sánchez. "Y eso es lo que estamos construyendo aquí en Elche para España, para Europa y para el mundo".