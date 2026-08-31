Elche blinda su futuro hídrico con una red de 40 kilómetros que sustituirá el agua potable en el riego urbano

Elche da un salto estratégico en su modelo de sostenibilidad con la presentación del nuevo Plan Director de Agua Regenerada para el riego urbano.

La propuesta, elaborada por la empresa mixta Aigües d’Elx e integrada en el proyecto 'Elx OASIS', respaldado por los fondos europeos NextGenerationEU, marca el camino para reemplazar el consumo de agua potable en el mantenimiento de parques, jardines y servicios de limpieza, protegiendo las reservas hídricas del municipio frente al impacto del cambio climático.

Aunque el término municipal cuenta con una asignación concedida de 2.024.360 metros cúbicos anuales procedentes de la estación depuradora de Algorós, en la actualidad apenas se aprovecha una fracción de ese caudal, concentrada en determinados huertos históricos.

La nueva estrategia busca maximizar este recurso para abastecer tanto el entramado verde público y privado como los baldeos urbanos.

Una base técnica ya operativa

El despliegue no parte de cero. La ciudad dispone ya de infraestructuras clave que servirán de punto de partida para la ampliación:

- Las instalaciones de tratamiento terciario y bombeo de la EDAR de Algorós, actualmente en proceso de modernización técnica.

- Un depósito regulador en la zona norte con 7.000 m³ de capacidad, situado a 190 metros de altitud para permitir el suministro mediante gravedad.

- La arteria principal de 350 mm de diámetro que conecta Algorós con el depósito siguiendo la margen izquierda del Vinalopó.

- La ramificación secundaria sobre la margen derecha del río para abastecer los huertos de Contador y Tío Massot.

- El enlace directo con la Acequia Mayor del Pantano, al norte del puente del Bimilenario, que riega el Palmeral protegido por la UNESCO.

Doble anillo y despliegue por fases

El núcleo del plan contempla el desarrollo de una superred mallada de 40 kilómetros dividida en dos grandes sectores: los anillos Este y Oeste. Esta malla garantizará el suministro a los principales polos de demanda del municipio.

La ejecución material contempla un presupuesto de 11,89 millones de euros repartido en varias etapas:

- Fase 0: En funcionamiento desde mayo para garantizar el riego del Palmeral patrimonial a través de la red tradicional de acequias.

- Fases 1 a 6: Extensión progresiva hacia enclaves como el Polígono de Carrús, la ronda EL-20, el campus de la Universidad Miguel Hernández, los centros hospitalarios y el entorno del estadio Martínez Valero.

Digitalización y renaturalización urbana

El proyecto integra sensores de caudal, presión y nivel conectados a un sistema centralizado de control SCADA. Esta plataforma supervisará el funcionamiento de la red en tiempo real, permitiendo detectar fugas de forma inmediata y calibrar el gasto hídrico con precisión.

En el plano ambiental, los caudales recuperados servirán de soporte para el programa municipal 'Elx Natura'. Además de afianzar la masa forestal y los corredores verdes, el agua tratada reforzará la vegetación de las laderas del río Vinalopó, facilitará la plantación de forrajes agrícolas y mantendrá especies ornamentales como girasoles o tajetes vinculadas a las celebraciones locales.

Todo el proceso operará bajo estrictos parámetros de control analítico conforme al marco normativo europeo.