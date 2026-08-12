Elche se prepara para su noche más espectacular y luminosa que rinde homenaje a su patrona

Vuelve la noche más espectacular de la ciudad de las palmeras en la provincia de Alicante. Concretamente, Elche trae novedades para su mayor homenaje a la Virgen de la Asunción desde el centro de la localidad Patrimonio de la Humanidad.

Este 13 de agosto, Elche vuelve a convertir el cielo en un lienzo de luz y color con la celebración de la Nit de l’Albà, el espectáculo pirotécnico único en el mundo que rinde homenaje a la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad.

Cifras que iluminan la noche

Este 2026, se dispararán 2,8 toneladas de pólvora oficiales, que junto a la que lancen vecinos desde calles y terrazas sumarán cerca de 9 toneladas.

El programa, muy esperado en Elche y toda la Comunitat Valenciana, incluye más de 88.000 unidades pirotécnicas y 312 palmeras, lanzadas desde 11 puntos distintos de la ciudad.

La pieza central, la Palmera de la Virgen, estará formada por 1.080 cohetones, alcanzará unos 300 metros de altura, cubrirá un diámetro de 500 metros y permanecerá en el cielo entre 25 y 26 segundos, con un efecto de blanco perla.

Un ritual con sabor local

Este miércoles, las concejalas de Festejos, Cultura y Turismo, e Infancia, Familia y Mayores —Inma Mora, Irene Ruíz y Aurora Rodil— supervisaron el montaje de las palmeras que mañana se dispararán desde la terraza del Ayuntamiento.

“Es una de las noches más mágicas para los ilicitanos, en la que Elche brilla más que nunca y ofrece su devoción a la Virgen a través del fuego”, destacó Mora, quien recordó que esta tradición convierte a la ciudad en un referente internacional de la pirotecnia artística.

Programa y novedades

La Nit de l’Albà arrancará a las 23:15 y finalizará a las 00:00 con el lanzamiento de la Palmera de la Virgen desde la torre de Santa María.

Este año 2026, la cohetà comenzará a las 23:20. Además, como novedad esta edición, se incorporan 180 docenas de cohetes de color y 100 carcasas antes del espectáculo principal.

La pirotecnia Ferrández, responsable del montaje desde hace más de 35 años, instalará también la “tronada de suelo” desde una veintena de puntos de lanzamiento.

Fernando Ferrández, de la familia pirotécnica, subraya que el objetivo es que cada año la Palmera de la Virgen “suba más alto y dure un poco más en el cielo”, consolidando así un espectáculo que ya es símbolo de la identidad ilicitana.