Estas tres amigas revolucionan las bodas reciclando restos de podas de palmeras de Elche : "Queremos estar en los desfiles"

Muchas de las ideas de proyectos a lo largo de una vida surgen del día a día. Ya sea por experiencias personales, por otras que han vivido familiares o amigos, lo cotidiano da para mucho.

Precisamente esto le ocurrió a un grupo de amigas. En una boda de una de ellas en Elche en 2023, no se pudo lanzar confeti por las restricciones ambientales de la finca y las dificultades de limpieza en un entorno ajardinado.

De ese “no” nació Naturfeti, un proyecto creado por tres amigas "de toda la vida", Paula Forte, Gemma González y Raquel Rodríguez, que han decidido convertir los restos de poda de palmeras en un confeti 100% natural, biodegradable y pensado para celebrar sin dejar rastro de plástico en el césped ni en las alcantarillas.​

El germen

Todo empezó cuando en la boda de una de las fundadoras la finca prohibió expresamente tirar confeti tradicional, alegando que acababa incrustado en el césped y obligaba incluso a levantarlo para poder limpiar, con el consiguiente coste ambiental y económico.

Al año siguiente, en la boda de otra de ellas, probaron por primera vez un confeti hecho con hojas naturales y el resultado fue tan llamativo y el feedback de los invitados tan positivo, que se plantearon seriamente convertir aquella solución improvisada en un proyecto emprendedor.

“Fue algo que gustó muchísimo y pensamos: igual esto tiene futuro”, recuerda Paula Forte, una de las impulsoras, que vive frente a la Universidad Miguel Hernández y conoció el programa de emprendimiento del Parque Científico de Elche casi a la puerta de casa.

A partir de ahí decidieron presentarse a la Maratón de Creación de Start-ups de la UMH, donde su propuesta ha ido tomando forma con formación, mentores y, sobre todo, validación externa.

Hojas que ya eran residuo

El producto de Naturfeti es tan sencillo de explicar como complejo de ejecutar a escala. Se trata de confeti a partir de hojas procedentes de podas de palmera, olivo y eucalipto, sin plásticos, sin tintes artificiales y completamente biodegradable.

La materia prima son restos vegetales que normalmente se desechan y que ellas recuperan para darles una segunda vida en forma de lluvia de colores suaves sobre novios, invitadas o comparsas de carnaval.

Paula, Gemma y Raquel.

“Nosotras no generamos residuos, usamos un residuo que normalmente se desecha”, insiste Forte, que define la propuesta como “una revolución sostenible: algo que sale de la tierra, embellece el momento y vuelve a la tierra sin problema”.

En Elche, donde el palmeral es Patrimonio de la Humanidad, convertir las podas en confeti tiene además una carga simbólica importante.

De fincas a cabalgatas

De momento, Naturfeti se fabrica de forma artesanal y se ha probado sobre todo en bodas, comuniones y algunos cumpleaños al aire libre, con un modelo ya testado en eventos reales gracias al boca a boca.

El objetivo a corto plazo es ganar visibilidad entre profesionales como wedding planners, floristerías, organizadores de eventos y ofrecer una alternativa allí donde el confeti clásico está prohibido por motivos ambientales o de limpieza.

Las fundadoras no quieren sustituir el confeti tradicional en cualquier contexto, sino cubrir precisamente ese hueco en fincas, espacios naturales y celebraciones en la calle donde los ayuntamientos o las gerencias ya vetan los papelitos de colores de toda la vida.

Piensan en cabalgatas de Reyes, carnavales, desfiles y festivales: “Nos encantaría que el Ayuntamiento de Elche pudiera usar Naturfeti en sus eventos, porque además estarían aprovechando residuos del propio municipio”, explica Forte.

El paso decisivo ahora es dejar atrás el taller casero y dar el salto a la industrialización del proceso, siempre “sin perder la esencia natural” del producto.

Con el apoyo del Parque Científico de la UMH y el contacto con consorcios de residuos de la zona, el equipo estudia qué otros restos vegetales podrían incorporarse y cómo escalar sin renunciar ni a la estética ni a la sostenibilidad.

Una "revolución sostenible"

La problemática del confeti convencional es conocida en las empresas de mantenimiento urbano y en las fincas, pues se cuela en alcantarillas, vuela a zonas verdes donde no se llega con la limpieza y puede obligar incluso a sustituir césped natural por artificial.

Por ahora, el proyecto ya ha logrado hacerse un hueco entre las iniciativas ganadoras de la 15ª Maratón de Start-ups de la UMH y ha recibido mentoring específico en sostenibilidad y marca.

Sus fundadoras se ven, dentro de unos años, viendo caer su confeti de hojas desde las carrozas de las cabalgatas o en los grandes desfiles locales: “Queremos estar en los desfiles”, repite Forte, como un deseo y, a la vez, como una declaración de intenciones sobre dónde quieren colocar su revolución verde.