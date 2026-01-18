Detenido en Elche un prófugo de la justicia francesa implicado en un delito sexual contra menores

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Elche a un hombre de 37 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE) emitida por las autoridades de Francia, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los agentes detuvieron al varón cuando acudió a dependencias policiales a realizar una serie de trámites administrativos. Sobre el mismo pesaba una OEDE, emitida desde octubre de este año por las Autoridades francesas por un delito sexual contra menores.

Los hechos por los que era buscado fueron cometidos en 2025. También se le imputan otros hechos similares cometidos entre los años 2017 y 2021 en la localidad francesa deMontreuil, los cuales llevan aparejada la pena de 20 años de privación de libertad.

Todo apunta a que el fugitivo había huido de la justicia de Francia tras cometer una agresión sexual el pasado mes de octubre de 2025.

Las investigaciones determinaron, además, que era el autor de otras agresiones sexuales cometidas entre los años 2017 y 2021.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.