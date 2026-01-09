Detienen a un hombre por mutilar y 'dopar' a 19 gallos de pelea en Crevillente

Un hombre de 40 años ha sido detenido por mutilar y 'dopar' con vitaminas a 19 gallos de pelea que guardaba en su domicilio de Crevillente para combatir.

Todos los gallos presentaban amputaciones de cresta y babilla, claros indicadores de que son usados para peleas, puesto que los galleros cortan estas zonas por su alta sensibilidad con el fin de evitar la pérdida de sangre durante la pelea, lo que se traduciría en una considerable pérdida de vigor durante la batalla.

Además, también se les había afeitado el plumaje de sus muslos, con el fin de que el animal termorregule su organismo durante el combate.

Junto a los gallos, se hallaron grandes cantidades de utensilios relacionados con el acondicionamiento de las aves para las peleas tales como; limas y tijeras para afilarles las uñas y espolones, esmalte endurecedor de uñas, espuelas artificiales y distintos fármacos vitamínicos en cápsula e inyectables para mejorar su resistencia física y aumentar su agresividad.

La Policía Nacional, con colaboración de la Policía Local de Crevillente, lo ha arrestado por presuntos delitos de maltrato animal, quebrantamiento de condena y tráfico de drogas.

En el registro domiciliario, además de las aves, se intervino diversa y variada cantidad de sustancias estupefacientes y múltiples útiles relacionados con la ilícita actividad de las peleas de gallos, incluidas vitaminas para aves.

Entre la droga incautada se encuentra marihuana tanto en planta como en cogollos y siete gramos de cocaína divididos en envoltorios individualizados, listos para su distribución.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elche.

En cuanto a las aves intervenidas, fueron llevadas para ser inspeccionadas por el veterinario del Departamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Crevillente, para la elaboración del pertinente informe sobre las posibles lesiones que presentaban los animales.

La investigación de la Policía Nacional de la Comisaría de Elche comenzó con un informe elaborado por la Policía Local de Crevillente donde se daba cuenta de que, un varón que había sido condenado en el año 2024 por un juzgado de Elche tras haber sido detenido en 2021 en posesión de gallos de pelea, guardaba en un domicilio de la localidad varias de estas aves.

El investigado, fue condenado junto a otros dos familiares suyos en el año 2024 por un delito de maltrato animal (tenencia y maltrato a gallos, usados para peleas), con inhabilitación especial para el derecho a ejercer profesión u oficio relacionado con animales y privación a la tenencia y porte de animales, recuerda la Policía.

El hombre fue detenido en 2021 junto a familiares tras haber sido identificados durante el desarrollo de una pelea de gallos en una pista deportiva de Crevillente, donde el investigado era uno de los galleros implicados.