Desarticulado en Elche un punto de venta de drogas con tres detenidos y casi 18.000 euros incautados

La Policía Nacional ha arrestado en Elche a tres personas —dos hombres, de 30 y 24 años, y una mujer de 44— acusadas de un presunto delito de tráfico de drogas.

La intervención fue llevada a cabo a mediados de octubre por agentes del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Elche.

Las investigaciones comenzaron tras recibir diversas informaciones relacionadas con la salud pública que señalaban una posible distribución de drogas desde una vivienda en la ciudad.

Según los indicios, en el domicilio se vendían sustancias tanto al por menor como a otros redistribuidores de la zona.

El principal implicado se encargaba personalmente de entregar la mercancía, ya fuera en su casa o en puntos concertados.

Tras los primeros seguimientos, los investigadores lograron identificar al presunto traficante, residente en el inmueble bajo sospecha y con antecedentes en el entorno delictivo.

Se observó un flujo continuo de personas que permanecían escasos minutos en la vivienda, lo cual reforzó la hipótesis sobre la actividad ilícita.

Con el transcurso de la investigación, los agentes constataron que el sospechoso frecuentaba otras casas de las que salía con importantes sumas de dinero, incluso contándolas abiertamente en la vía pública.

Además, se descubrió que intentaba atraer más compradores reduciendo los precios de las drogas.

El operativo, en el que colaboraron unidades de Seguridad Ciudadana, culminó con tres detenciones y un registro en el domicilio investigado.

El primer arresto se produjo al interceptar a un joven de 24 años que acababa de adquirir unos 100 gramos de speed.

Posteriormente fue detenido el principal sospechoso, de 30 años, junto con una mujer de 44 que lo acompañaba y que presuntamente participaba en la distribución.

Durante la intervención se confiscaron más de 100 gramos de cocaína, cerca de 350 gramos de speed, unos 60 gramos de éxtasis, más de 120 gramos de hachís, 140 gramos de marihuana y 35 gramos de ketamina.

También se incautaron casi 18.000 euros en efectivo y tres pistolas simuladas.

El principal detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche, mientras que los tres implicados enfrentan ahora cargos por un presunto delito de tráfico de drogas.