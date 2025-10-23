Detenido en Elche por estafar casi mil euros a una madre de Valladolid con el timo de la "hija en apuros"

Un individuo ha sido arrestado en Elche (Alicante) por su presunta implicación en una estafa del tipo “hija en apuros” cometida contra una mujer de Valladolid, a quien logró sustraer casi mil euros mediante una suplantación de identidad en WhatsApp.

El estafador utilizó una fotografía de perfil parecida a la de la hija de la víctima y un tono cercano para ganarse su confianza.

Según informó la Policía Nacional, el 13 de mayo una vecina de Valladolid presentó una denuncia en la Comisaría de Delicias tras recibir un mensaje en dicha aplicación, aparentemente enviado por su hija, estudiante en otra ciudad.

En él, la supuesta remitente solicitaba ayuda urgente para cubrir un pago de 9.000 euros en una entidad financiera.

Engañada por la naturalidad del mensaje y la imagen utilizada, la mujer efectuó una primera transferencia de 998 euros.

Posteriormente, al contactar con su verdadera hija por los canales habituales, descubrió que esta no le había solicitado dinero ni enviado ningún mensaje.

El modus operandi de esta estafa consiste en contactar a padres y madres fingiendo ser sus hijos, empleando números de teléfono nacionales distintos y alegando inconvenientes para atender llamadas.

Los delincuentes piden transferencias inmediatas con la excusa de pagos urgentes o compras de dispositivos, aprovechando que muchas de las víctimas son personas de entre 50 y 70 años. Al tratarse de movimientos instantáneos, el dinero suele perderse de forma irreversible.

En esta ocasión, gracias al seguimiento del dinero, los agentes identificaron al titular de la cuenta beneficiaria antes de que se retiraran los fondos. Este hecho permitió solicitar al juzgado competente que el importe fuera devuelto a la afectada.

El propietario de la cuenta intervenida estaría actuando como “mula bancaria”, colaborando con una organización criminal que utilizaba sus datos para canalizar el dinero obtenido por engaño.

Dado que el sospechoso residía fuera de Valladolid, la investigación contó con la colaboración de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana.

Finalmente, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Local de Elche localizó y detuvo al hombre por su presunta participación en un delito de estafa.

La Policía Nacional insistió en la necesidad de desconfiar de solicitudes económicas recibidas por mensajería y de verificar siempre la identidad del remitente antes de efectuar cualquier envío de dinero.