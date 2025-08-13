Pablo Ruz Ruz exige al Ministerio de Cultura "más apoyo" para preservar el Misteri d’Elx

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, reclamó este miércoles un compromiso más firme por parte del Ministerio de Cultura para garantizar la conservación y el cuidado del Misteri d’Elx, declarado Monumento Nacional en 1931 y reconocido como Patrimonio de la Humanidad desde 2001.

Como es tradición cada 13 de agosto, el salón de plenos acogió la sesión pública del Patronato del Misteri d’Elx, presidida por Ruz. En el acto participaron el conseller de Cultura, José Antonio Rovira, en representación de la Generalitat; el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla; el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro; la vicepresidenta del Patronato, María Teresa Botella; y otros miembros de la entidad rectora.

Durante su intervención, el alcalde recordó que la actual Junta Rectora es heredera del antiguo Patronato Nacional, impulsado por figuras como Eugenio D'Ors y José María Pemán, y apoyado por destacados alcaldes de la ciudad, entre ellos José Fernández Cruz, Vicente Quiles, Ramón Pastor o Manolo Rodríguez. A su juicio, este legado ha sido fundamental para la preservación de la Festa.

Ruz insistió en que el Misteri “trasciende a todos nosotros” y que la labor de quienes lo gestionan es transmitirlo intacto a las futuras generaciones como parte esencial de la identidad ilicitana.

El conseller de Cultura, por su parte, reafirmó el respaldo de la Generalitat al Misteri, al que definió como un elemento que no solo encarna historia, tradición y orgullo para la Comunidad Valenciana, sino que también tiene proyección universal gracias a su reconocimiento por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Recordó, además, que la restauración del manto de las Clarisas de la Virgen, anunciada hace un año por el president Carlos Mazón, ya se ha completado y que la pieza se estrenará el 1 de noviembre, coincidiendo con la clausura del Año Jubilar.

El obispo Munilla subrayó la necesidad de emprender obras de restauración en la Basílica de Santa María, mientras que el diputado provincial de Cultura recalcó el orgullo que supone para toda la provincia de Alicante contar con un patrimonio de tal relevancia.

La vicepresidenta del Patronato presentó la memoria anual de actividades destinadas a difundir, proteger y conservar el Misteri, así como el presupuesto previsto para 2026, que asciende a 533.000 euros, un 6,35 % más que el año anterior. Explicó que el 21,86 % de los ingresos proviene de cachés y entradas, mientras que el resto procede de subvenciones públicas y privadas.

En detalle, el Ayuntamiento aporta 190.000 euros; la Generalitat, 100.000; la Diputación de Alicante, 60.000; el Ministerio, a través del INAEM, 30.000; y diversas entidades privadas, 28.500 euros.