Hospitalizado un niño de corta edad tras caer a la piscina de un chalé en Elche

Un niño de corta edad ha sido hospitalizado este viernes tras caer a la piscina de una finca ubicada en la pedanía ilicitana de Daimés, según han informado a EFE fuentes próximas al caso.



El suceso ha ocurrido este mediodía en un chalé que estaba alquilado por vacaciones, en circunstancias no precisadas por el momento, y una patrulla de la Policía Local ha acudido al lugar tras recibir una llamada de la familia.



El pequeño ha sido atendido y trasladado por una unidad del Samu a un centro hospitalario, escoltado por la Policía Local.

