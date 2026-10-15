Villajoyosa suspende temporalmente las nuevas licencias de pisos turísticos para "proteger a los residentes"

Villajoyosa, uno de los municipios que más turistas atrae, suspende temporalmente las nuevas licencias para viviendas de uso turístico.

Así lo ha decidido el Ayuntamiento del municipio este jueves con el respaldo unánime de todos los grupos municipales.

La medida permanecerá vigente mientras se tramita una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1999 destinada a regular este tipo de actividad.

La suspensión, que podrá prolongarse como máximo dos años o hasta la aprobación definitiva del nuevo planeamiento, entrará en vigor tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Solo afectará a los ámbitos delimitados por los informes técnicos municipales y a los usos especificados en ellos.

"Preservar la convivencia"

Según el Consistorio, la decisión busca impedir que durante la revisión urbanística se consoliden proyectos incompatibles con la ordenación prevista, proteger la residencia permanente y ordenar la relación entre vecinos y actividad turística.

El alcalde, Marcos Zaragoza, defendió que la iniciativa continúa la línea marcada por el PGOU, que ya distinguía entre zonas de protección residencial y áreas turísticas. “En los últimos tiempos han surgido nuevas formas de negocio, como las VUT, y por tanto lo lógico es regular todo este mercado y garantizar un equilibrio entre las zonas residenciales y las turísticas”, afirmó.

Zaragoza subrayó que Villajoyosa no atraviesa actualmente un problema grave con este fenómeno, pero que el Ayuntamiento ha preferido anticiparse: “Hemos tomado la decisión de adelantarnos a lo que pueda venir en un futuro y poder regular y organizar todos los usos y la convivencia en los barrios”.

Casi 1.800 VUT registradas

Los informes técnicos municipales sitúan en torno a 1.800 las viviendas de uso turístico inscritas en el Registro Autonómico a mediados de 2025, una cifra que representa aproximadamente el 7% del parque residencial de la localidad.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, explicó que la propuesta se apoya en un estudio elaborado durante más de un año, con asesoramiento profesional y análisis de los datos disponibles y del PGOU. A su juicio, la medida “colocará a Villajoyosa en la vanguardia” y permitirá “seguir apostando por un modelo sostenible y contener algo que sí podría ser problemático en el futuro”.

Ramis detalló algunas de las líneas que podría recoger la modificación urbanística. Entre ellas, que los futuros planes parciales, como el PP-4, no contemplen VUT, o que en el casco histórico estas viviendas solo puedan instalarse en edificios completos.

Usos afectados

Los usos sometidos a suspensión varían según cada zona y pueden comprender VUT, bloques o conjuntos de apartamentos turísticos y, en algunos ámbitos, hostales, pensiones u otras modalidades similares.

La norma prevé excepciones para determinados establecimientos hoteleros y alojamientos que ocupen la totalidad del edificio y cumplan las condiciones establecidas. No se verán afectadas, por ejemplo, las licencias de hoteles y apartahoteles de tres estrellas o superior, ni las solicitudes presentadas formalmente antes de la publicación del acuerdo en el DOGV.