Alicante se estrena en Italia con una presentación de destino en Milán que busca potenciar un mercado al alza

El Patronato de Turismo de Alicante se ha estrenado en Italia con una presentación de destino en Milán que busca potenciar un mercado al alza como es el italiano y que cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana y de la Oficina Española de Turismo en Milán.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que “es la primera vez que el Patronato de Turismo realiza una acción promocional de este tipo en Italia, un país que se ha convertido en estratégico para Alicante por el perfil del visitante y gracias a la buena conectividad aérea”.

La acción promocional se ha desarrollado en formato workshop para trasladar la oferta de Alicante para turismo de congresos, reuniones y eventos (MICE), turismo cultural y deportivo, especialmente de deporte náutico.

A la cita han asistido unos 50 profesionales, entre agencias de eventos y especialistas en congresos, tour operadores, agencias de viaje y medios de comunicación, tanto para profesionales como para consumidor final. Tras la presentación de destino de Alicante los técnicos de turismo del Ayuntamiento y los hoteles alicantinos desplazados han podido reunirse con los asistentes para mostrar de manera más detallada los servicios de la ciudad y los establecimientos.

Durante 2026 Alicante ha recibido varios viajes de medios de comunicación italianos, reflejo del interés que está despertando la ciudad en un mercado que busca experiencias relacionadas con visitar ciudades, la gastronomía, la cultura y el deporte en la playa, entre otras actividades.

Estas visitas profesionales han incluido también al programa de viajes, cultura y actualidad Kilimangiaro, de Rai Italia, así como el portal www.viaggiaremangiare.it, donde la visita reciente a Alicante destaca actualmente en su portada.

Según datos facilitados por la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante APHA, en el año 2025 pernoctaron en establecimientos de la ciudad cerca de 30.000 clientes de procedencia italiana, suponiendo un 3% de incremento con respecto al año anterior.

Conectividad aérea

El aeropuerto internacional Alicante – Elche cuenta con conexión aérea directa con los siguientes aeropuertos en Italia: Milán Malpensa y Milán Bérgamo, Roma Fiumicino, Venecia, Catania y Nápoles (temporada de invierno), a las que se añaden Bolonia, Bari y Turín durante la temporada de verano.

La conectividad directa con Italia suma cerca de 520.000 asientos en cómputo anual.

Asimismo, esta ofensiva en el mercado trasalpino se enmarca en la estrategia global del Patronato Municipal para desestacionalizar la demanda y afianzar a Alicante como un punto de referencia clave en el Mediterráneo durante todo el año. La apuesta por este perfil de viajero responde al interés creciente por el patrimonio histórico, la rica gastronomía local y las actividades al aire libre fuera de la temporada alta estival, consolidando a la capital alicantina como una opción idónea tanto para escapadas de fin de semana como para viajes de trabajo y congresos.

Por otro lado, la amplia oferta de vuelos directos con los principales aeropuertos transalpinos permite no solo captar visitantes de grandes metrópolis como Milán o Roma, sino también estrechar lazos con el sur del país gracias a operativas hacia destinos como Nápoles. De este modo, las alianzas entre las instituciones públicas y el sector privado alicantino prevén un crecimiento sostenido de las pernoctaciones y del gasto medio por turista italiano para los próximos ejercicios.