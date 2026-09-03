Alicante-Elche brilla en Europa: el aeropuerto provincial se cuela en el top 6 continental

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández se ha consolidado como el mejor valorado de España y el sexto de Europa en el ranking anual elaborado por el portal de reservas vacacionales Holidu. Con una puntuación de 4,3 sobre 5 basada en 26.227 reseñas de viajeros en Google Maps, la infraestructura provincial supera a grandes hubs nacionales como Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat o Málaga-Costa del Sol, y se sitúa por detrás únicamente de aeropuertos de la talla de Estambul, Oporto, Helsinki, Atenas y Zúrich.

Este resultado refuerza la posición de Alicante-Elche como una de las puertas de entrada más eficientes y satisfactorias para los millones de turistas que cada año eligen la provincia como destino vacacional.

El estudio, realizado a partir del análisis de más de 2,4 millones de opiniones sobre 85 aeropuertos europeos, destaca que España es el país con los aeropuertos mejor valorados del continente, con una puntuación media de 4,08 sobre 5. De los trece aeropuertos españoles incluidos en la clasificación, nueve se encuentran entre los treinta primeros, un dato que subraya la calidad generalizada de la gestión aeroportuaria en el país.

En este contexto, el liderazgo de Alicante-Elche no es anecdótico, sino el reflejo de una estrategia sostenida de mejora en la experiencia del pasajero, que abarca desde la agilización de los controles de seguridad hasta la ampliación de la oferta comercial y gastronómica en las terminales.

La posición destacada del aeropuerto alicantino adquiere aún más valor si se tiene en cuenta que mantiene su puntuación y posición respecto al año anterior, en un momento en el que otros grandes aeropuertos españoles como Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca han visto caer sus valoraciones y posiciones en el ranking europeo.

Barcelona-El Prat, por ejemplo, ha firmado el mayor descenso de toda la clasificación continental, cayendo nueve puestos hasta la posición 30, mientras que Palma de Mallorca ha perdido seis posiciones. En contraste, Alicante-Elche no solo mantiene su excelencia, sino que lo hace gestionando volúmenes de tráfico aéreo muy elevados propios de una provincia que bate récords de visitantes cada verano.

Este reconocimiento llega en un momento clave para la economía provincial, altamente dependiente del sector turístico y de la conectividad aérea. El aeropuerto de Alicante-Elche es un activo estratégico que no solo facilita la llegada de turistas, sino que también mejora la competitividad de la provincia como destino de inversión y residencia para ciudadanos europeos. La buena valoración de los viajeros se traduce en una percepción positiva que influye en la decisión de volver a elegir la provincia en futuras vacaciones o incluso como lugar de establecimiento permanente.

El ranking de Holidu también pone de relieve que España cuenta con algunos de los aeropuertos con mejor gestión de grandes volúmenes de pasajeros de Europa. Madrid-Barajas y Palma de Mallorca, ambos con 4,1 puntos, figuran entre los seis aeropuertos de más de 25 millones de pasajeros mejor valorados del continente. Sin embargo, ninguno alcanza la puntuación de Alicante-Elche, lo que convierte al aeropuerto provincial en un caso de éxito dentro del mapa aeroportuario español y europeo.