¿Fin a los viajes del Imserso en la Comunitat Valenciana? Los hoteles acusan al Gobierno de "pasividad y mala gestión"

En pleno agosto, la crisis del programa de vacaciones para mayores ha alcanzado un punto de no retorno en la Comunitat Valenciana. Tras meses de tensiones y después de que la Generalitat ya denunciara en marzo la insostenibilidad del sistema, la patronal hotelera Hosbec lanza una advertencia definitiva.

La asociación ha confirmado este lunes que un número creciente de establecimientos se plantea no renovar su participación para la temporada 2026-2027. El motivo principal es la "pasividad y la mala gestión" de un Gobierno central que ha vuelto a prorrogar el contrato sin actualizar las tarifas.

El sector asegura que los costes de producción han crecido por encima del 30 %, mientras que las retribuciones por plaza se mantienen congeladas. Actualmente, los hoteles perciben apenas entre 24 y 27 euros por persona y día en régimen de pensión completa.

"Llevamos años advirtiendo de que este modelo no es sostenible. No pedimos hacer negocio con el Imserso, renunciamos a ganar ni un solo céntimo, pero no podemos ser nosotros los que financiemos el programa con pérdidas que ya son inasumibles", sentencia con dureza el presidente de Hosbec, Fede Fuster, a través de un comunicado.

Fuster es tajante al señalar que el compromiso del sector con el valor social del programa tiene un límite infranqueable. "No podemos pedir a nuestros empresarios que mantengan hoteles abiertos en invierno asumiendo pérdidas estructurales", añade el representante patronal.

Desde la dirección ejecutiva de Hosbec, Mayte García Córcoles alerta de que las consecuencias ya son palpables en la oferta actual. Según García, el número de hoteles participantes es cada vez menor y los que quedan están reduciendo drásticamente sus cupos de habitaciones para intentar "amortiguar las pérdidas".

La advertencia de la patronal es clara: si no hay una corrección inmediata, muchos establecimientos optarán por el cierre estacional. "Esto tendrá un impacto directo sobre el empleo fijo y sobre la actividad económica de los destinos que dependen del turismo sénior", recuerda la directora ejecutiva.

Nuria Montes, secretaria general de la asociación, ha ido más allá al calificar la hoja de ruta del Ejecutivo como un intento de "dejarlo morir de inanición". Montes también ha denunciado una "opacidad total" en la gestión desde que el programa pasó a depender del Ministerio de Derechos Sociales.

Para que el programa sea mínimamente viable, Hosbec exige que el precio por persona y día se sitúe en no menos de 35 euros más IVA. Esta cifra permitiría cubrir los costes reales de personal, energía y materias primas que los hoteles de 3 y 4 estrellas deben soportar. Una cifra que se les niega desde hace años y que ya reclamaban en 2022.

La Generalitat Valenciana, a través de la consellera Marián Cano, ya había respaldado estas exigencias en mayo enviando una carta formal al ministro Jordi Hereu. En dicha misiva, Cano insiste en que "no es coherente" defender el apoyo al turismo mientras se mantiene un programa con condiciones económicas "inviables".

Cano ha recalcado que cuando un hotel renuncia al Imserso "no lo hace por falta de sensibilidad social, sino porque las cuentas no salen". El sector exige ahora una mesa de diálogo urgente que incluya a las comunidades autónomas para salvar una herramienta que consideran clave para la desestacionalización.