El "arma secreta" de un óptico de Alicante para conquistar al turista: gafas inteligentes que rompen la barrera del idioma

En el corazón turístico de Alicante, cerca de la Explanada y la Rambla, el trasiego de visitantes internacionales es una constante que marca el ritmo del comercio local. Para Eduardo Riofrío, de Óptica Nova, el turista extranjero representa ya "un porcentaje alto, a lo mejor un 25-30 %" de su clientela diaria.

¿Cómo vender al extranjero que no sabe inglés? Rusos, alemanes, franceses o árabes forman gran parte de los que llegan a Alicante y la comunicación con estos clientes no siempre era sencilla. "Al principio, como todos, estábamos usando el traductor de los móviles", explica Eduardo. No obstante, hasta el Traductor de Google presentaba limitaciones evidentes en la experiencia de venta.

"Es un diálogo muy, muy cerrado, no llegas realmente a entender o a explicarte mejor con el cliente", confiesa el óptico sobre el uso del teléfono. Según su experiencia, estas interacciones resultaban en "una conversación muy seca" donde el cliente a menudo "dudaba mucho de que lo que le estabas escribiendo fuese real".

La solución llegó de forma inesperada a través de la propia innovación del sector que entraba entre el material que recibe. Eduardo, entusiasta de la tecnología, decidió probar personalmente las nuevas gafas inteligentes que habían llegado a su establecimiento.

"El proveedor nos había dicho lo justo, que se puede escuchar música o que tiene un sistema de cámaras", comenta Eduardo. Fue su curiosidad personal la que le llevó a descubrir el potencial oculto del dispositivo: "Con el uso me di cuenta de esa función [de traducción] que tenía y me pareció interesante".

Tras practicar con vídeos en diferentes idiomas, comprobó que la velocidad de respuesta en las traducciones era sorprendente. "La gafa lo iba captando al momento. Es mucho más fluido", asegura, destacando que "te sirve para tu negocio sí o sí".

La verdadera prueba de fuego ocurrió con una pareja de turistas que habían perdido sus gafas y necesitaban una solución urgente durante su semana de vacaciones. Eduardo recuerda aquel momento con "muchos nervios" por ser la primera vez que utilizaba el dispositivo en una situación real.

"La usamos tanto en la graduación, porque hay diferentes test que tiene que contestar el cliente, como en la zona de venta", relata sobre aquella primera experiencia exitosa. El resultado fue inmejorable: "Nos dimos cuenta que podemos dialogar mejor con los clientes, ya creas una confianza".

El impacto de esta tecnología ha permitido a la óptica atender con soltura no solo a angloparlantes, que suponen el 60 % de estos extranjeros que se interesan por su local, sino también a visitantes que hablan alemán, francés o árabe. "Nos ha abierto un abanico de posibilidades de diálogo brutal", afirma entusiasmado.

Interés de comerciantes

Este avance no ha pasado desapercibido para otros empresarios de la zona agrupados en la asociación Corazón de Alicante ya desde el mismo momento de plantear este reportaje. "Varios compañeros nos hablaron porque les interesaba el tema; ellos estaban haciéndolo como nosotros veníamos haciéndolo con el traductor del móvil", explica Riofrío.

A pesar de que estas gafas inteligentes suponen una inversión que oscila entre los "300 y 430 euros, más o menos", Eduardo lo tiene claro: "Estamos contentísimos por todo lo que nos ha ayudado a vender más".

Además de la traducción, el comercio exprime las gafas para otras funciones. "Las usamos para múltiples ocasiones, tanto para marketing como para enseñar al cliente realmente lo que funciona", concluye Eduardo antes de seguir atendiendo a los turistas que suben desde el puerto de Alicante.