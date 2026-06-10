Los hoteles anticipan el éxito en junio aunque "un sábado ya está lleno en Alicante, no está lleno por Hogueras"

Alicante se prepara para unas fiestas de San Juan con perspectivas de éxito absoluto en cuanto a afluencia, aunque desde el sector hotelero se pide mantener la calma y analizar las cifras con rigor. Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA), asegura que, aunque los precios están en niveles altos, la subida no es desproporcionada respecto a otros periodos de alta demanda.

"Desde mi punto de vista como presidente de la asociación, las Hogueras están bien, se sube el precio, pero proporcionalmente estamos prácticamente en los precios del año pasado", afirma Castillo. El representante de los hoteleros recalca que, pese a lo que pueda parecer, existen opciones: "Hice una comprobación y hay habitaciones en Hogueras muy asequibles en distintos hoteles de la ciudad".

El presidente de APHA resta importancia a la idea de que las fiestas sean el único motor de la ocupación actual, ya que la ciudad registra llenos técnicos de forma habitual durante los fines de semana. "Estamos en una ocupación en la que las Hogueras lo único que proporcionan no es más ocupación, porque no cabe más", explica tajante.

En este sentido, Castillo señala que "un sábado ya está lleno en Alicante, no está lleno por Hogueras". El incremento de precios, según su análisis, es similar al de cualquier otro sábado del año, ya que "los sábados ya están caros en Alicante, pero como están caros en todos sitios donde está lleno".

Uno de los puntos más críticos de su intervención se centra en la disparidad entre las cifras oficiales de visitantes y la capacidad alojativa legal de la ciudad. "¿Si en Alicante un día dicen que vienen 500.000 personas y hay 30.000 plazas de alojamiento legal entre hoteles y apartamentos, dónde se meten los otros 470.000?", se pregunta el presidente.

Para Castillo, esta diferencia evidencia una realidad incómoda: "Ahí tenemos un problema de ilegalidad en el alojamiento". El presidente sostiene que, tras descontar a quienes se alojan en casas de familiares, queda un volumen ingente de personas cuya ubicación es desconocida, sugiriendo que "ahí es donde hay que cobrar el impuesto porque ahí aflora un clarísimo problema de alojamiento ilegal".

El sector hotelero también muestra su preocupación por la gestión municipal de las infraestructuras y el urbanismo. Castillo urge a dejar de lado "debates absurdos" como la tasa turística y centrarse en las necesidades reales: "¿Cómo hacemos que haya conexión ferroviaria con el aeropuerto ya de forma inmediata? ¿Cómo hacemos que el centro de congresos de verdad salga adelante?".

La lentitud administrativa es otra de las quejas recurrentes de la asociación. Castillo pone su propio caso como ejemplo del "colapso en urbanismo": "Hace dos años te dije que tenía solicitada licencia de obras para un hotel enfrente de la Concatedral y sigo sin tenerla". A pesar de ello, confía en el impulso del nuevo concejal, Toño Peral, aunque advierte que "el resultado habrá que verlo".

De cara a la temporada estival, las perspectivas siguen siendo optimistas para el sector en toda la provincia. "Estamos en un buen momento. España es un país seguro y, mientras lo sea, seguiremos atrayendo flujos de turistas que buscan nuevos mercados", comenta Castillo.

Finalmente, el presidente de APHA insiste en que la transformación de los centros tradicionales hacia modelos turísticos es un proceso natural y positivo para la economía local. "Muchos edificios se están reformando en apartamentos y hoteles, lo cual no veo como un drama, sino como una fuente de trabajo a largo plazo", concluye.