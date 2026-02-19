"No es solo la playa", el plan de Jorge Traver para llevar al turista americano al corazón de la provincia de Alicante

En el castillo de Santa Bárbara trabajan para atraer el turismo de Estados Unidos y Canadá a toda la provincia de Alicante. Bajo el marco del Costa Blanca Showcase Travel, Jorge Traver, representante en España y Portugal de la Asociación Europea de Turismo (ETOA), analiza el potencial de esta "gema escondida" para seducir a unos mercados que buscan autenticidad.

Traver destaca que el reto no es solo que el visitante cruce el Atlántico, sino que se adentre en la provincia. Su gran "obsesión", confiesa a EL ESPAÑOL, es demostrar que Alicante es mucho más que su litoral: 'Es decirle a la gente que se vaya a Alcoy, que descubra Villena; que entiendan que el verdadero tesoro está en el interior'.

"Somos una organización sin ánimo de lucro establecida en 1989 que forma parte del entramado de la industria", explica Traver sobre la labor de ETOA. La asociación cuenta con oficinas en Bruselas, centrada en la labor política y de influencia, y en Londres, con un enfoque más comercial.

Su papel en este encuentro, uno de los principales que prepara el Patronato Costa Blanca de la Diputación, es actuar como mediadores entre el sector público y privado para promocionar destinos europeos. "El prestigio se gana con respeto y con humildad y nosotros en ese sentido siempre actuamos de mediadores, embajadores o bisagras", afirma el representante.

Traer un evento de estas características a la provincia tiene un componente emocional y estratégico para Traver. "Llevo 10 años representando a ETOA en la península ibérica y nunca hemos tenido un evento de estas características aquí", confiesa.

El objetivo principal es mostrar a los mercados emisores de Estados Unidos y Canadá qué ofrece la región "además de Benidorm". Aunque reconoce que la capital turística de la Comunitat Valenciana es una marca conocida internacionalmente, subraya la importancia de dar a conocer "lo que es Costa Blanca como región".

Traver defiende que no hay motivo para tener complejos frente al turista estadounidense. "Costa Blanca está repleta de historia, está repleta de gastronomía, está repleta de paisajes indescriptibles", asegura con rotundidad.

Una de sus grandes apuestas es el turismo de interior. Menciona lugares como Villena o Alcoy como ejemplos de una oferta que va mucho más allá del litoral. "Mi gran obsesión es decirle a la gente: 'Oye, que no es solo la playa'", recalca.

El interés de los viajeros norteamericanos por la cultura y el vino es un factor que la región debe aprovechar. "El vino se está posicionando de una manera muy interesante con los maridajes y las experiencias gastronómicas", señala Traver, añadiendo que esto interesa "al 100%" a dicho mercado.

Desde ETOA ya se está trabajando para que los operadores turísticos vean la costa de la Comunitat Valenciana como un "corredor lógico y obvio" para rutas que conecten destinos como Granada con Valencia o Barcelona. Aunque el segmento de congresos (MICE) es un paso posterior, el potencial actual para grupos e individuales es inmenso.

Traver califica a la Costa Blanca como "una gema, un diamante en bruto por pulir". En este sentido, aboga por un desarrollo sostenible que incluya la diversificación y la desestacionalización para evitar que todos los visitantes acudan a los mismos sitios al mismo tiempo.

En cuanto a las infraestructuras, el representante de ETOA se muestra optimista respecto a la conectividad aérea. Tras volar por primera vez al aeropuerto de Alicante, destaca que la instalación "no tiene nada que envidiar" a otras y está plenamente capacitada para "acoger un vuelo internacional directo".

"Perder esa timidez"

Traver pone como ejemplo el éxito de Málaga, donde el proceso de dinamización turística y los vuelos directos se han afianzado con el tiempo. Cree que la Costa Blanca puede seguir un camino similar para atraer a viajeros que están "deseando conocer nuevos destinos".

Finalmente, lanza una recomendación a las instituciones y empresas locales sobre su forma de promocionarse. "Yo creo que sois demasiado humildes. Hay que a veces hacer más ruido", sugiere Traver.

Para el experto, la clave reside en perder esa timidez y mostrar toda la riqueza histórica y cultural que posee la provincia. "Esto está lleno de historia si te pones; Miguel Hernández, poesía... es que hay de todo", concluye.