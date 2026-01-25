Un cubo con imágenes de los campos de golf de la Comunitat Valenciana en Callao.

Los campos de golf de la Comunitat Valenciana se exhiben en Fitur y en las calles de Madrid a través de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y C. Valenciana (ACGCBCV).

La asociación ha asistido esta semana a la feria Fitur en Madrid, una de las ferias de turismo más importantes del mundo.

El pasado viernes se realizó una espectacular acción de street marketing organizada por Patronato Costa Blanca en la plaza de Callao, en pleno centro de Madrid.

La ACGCBCV ha participado organizando un concurso de putt entre el público, consistente en regalar estancias de los hoteles colaboradores y greenfees de los campos asociados a los participantes que lograran embocar un putt de 3 intentos.

La feria congrega del 21 al 25 de enero a miles de agentes, turoperadores y profesionales de la industria del turismo y donde acuden los destinos más importantes del mundo para captar turistas, incluidas todas las regiones y destinos de España con perfil turístico.

La ACGCBCV ha estado representada por su secretario general Ángel Llopes, que junto al equipo de marketing y promoción de la Asociación ha mantenido numerosas reuniones con hoteles, empresas colaboradoras y todas las instituciones turísticas de la C. Valenciana y la Costa Blanca.

Este es "un nuevo ejemplo de que el golf es capaz de unir a instituciones de diferente ámbito territorial generando un entorno colaborativo donde todos trabajan conjuntamente para desarrollar la estrategia de promoción del destino", resumen desde la asociación.

Destaca la reunión con el Dtor. General de Patronato Costa Blanca -Jose Fco. Mancebo-, y la Dtora de la oficina de la OET en Toronto, Isabel Martín, para preparar la próxima feria Toronto Golf Show que tendrá lugar del 30 de enero al 1 de febrero.

Además, han asistido a esta feria con mesa en la zona de empresas de la C. Valenciana varios hoteles y empresas colaboradoras de la ACGCBCV.

Han asistido Bonalba Golf Resort, AR Hoteles & Resorts, Hotel Magic Villa Venecia, Villaluz y Sports Oropesa, Hotel Montepiedra, Sea You Hoteles, Hotel Four Points Costa Blanca, Port Hotels, Hotel Playas de Torrevieja, Danya Hoteles, Estiamar Hoteles y el Hotel Alicante Golf.

La ACGCBCV es la asociación empresarial de golf más antigua de España, contando con más de 30 años de experiencia en la promoción del destino y trabajando con los más importantes touroperadores internacionales emisores de turistas de golf.

El golf es uno de los más importantes factores desestacionalizadores del turismo, generando 325.000 turistas anuales en el destino, 510.000 pernoctaciones al año, así como un impacto económico anual de 918 millones de € y más de 10.000 empleos en la C. Valenciana.