De tierra y de mar: Teulada Moraira trae a Fitur la armonía mediterránea que cocina "la felicidad compartida"

La consellera mairán Cano, el alcalde Raúl Llobell, y el actor Fernando Cayo en la degustación de Teulada Moraira, junto a las cocineras, Rora y Ana. Iván Villarejo

Más que un arroz o una paella, para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana este plato típico es "un acto de fraternidad, de compartir mesa y mantel y múltiples emociones que convergen en felicidad", han coincidido en señalar la gerente-directora del Auditori Teulada Moraira, Maite Serrat y el alcalde y presidente de la Fundación, Raúl Llobel, en uno de los showcookings más multitudinarios y esperados de Fitur 2026 en el estand de la Comunitat Valenciana.

Bajo esa filosofía que es una forma de vida, a caballo entre la tierra y el mar, ha discurrido una presentación-degustación de El Racó de l'Arròs en la feria madrileña con una paella de rape, sepia y alcachofa. Y lo ha hecho de la mano de Fernando Sapena y su mujer Rosa, que llevan 25 años repartiendo felicidad entre sus comensales y visitantes del municipio de la Marina Alta. Tanto, que este icónico restaurante ha anunciado que llega la hora de la jubilación y de una nueva etapa con Ana como futura maestra arrocera.

Espectacular arroz de Teulada Moraira en Fitur 2026. Iván Villarejo

El Auditori Teulada Moraira y su programa gastronómico Alere Dolia ha elegido este año para representar al municipio alicantino a este establecimiento "cien por cien local", ha señalado el alcalde, bajo el título "A ritmo de tradición". Un restaurante que ha sabido llevar el respeto por los productos de su bahía y la huerta alicantina, de kilómetro cero, a sus más altas cotas de calidad gastronómica. Porque si algo caracteriza a Teulada Moraira, ha señalado Serrat, es el "amor de sus afables habitantes por un territorio que es dualidad entre su paisaje y su mar".

El showcooking ha terminado siendo un encuentro cultural y gastronómico que se podría definir con la palabra "armonía". Una cita que no ha querido perderse el actor vallisoletano Fernando Cayo, amante de la buena cocina en sus giras por toda España que el próximo 28 de febrero actuará en el auditorio con su función Los lunes al sol. El actor, convertido en pinche accidental de Rosa, la cocinera, ha terminado por reconocer: "Soy un gran disfrutón, por eso me admira la intensidad y profundidad de los sabores de esta paella. Se nota la sabiduría de muchos años detrás de los fogones".

Maite Serrat junto a Rosa, de El Racò de l'arrós. Iván Villarejo

Ni tampoco ha faltado la consellera de Turismo de la Comunitat Valenciana, Marian Cano, que se ha acercado al encuentro culinario recordando que uno de cada tres turistas en la región manifiesta que su principal motivación para visitar la Comunitat es la gastronomía.

El arroz

El arroz con rape, sepia y alcachofas de la Vega Baja tiene tras de sí varios secretos. El primero, la cocción durante cuatro horas de un fumet con morralla, escorpora, congrio, ñora y tomate. El segundo, una majada de tomate, ajo, perejil y almendra marcona autóctona.

Maite Serrat y el gerente del restaurante. Iván Villarejo

Gracias a estos secretos el público ha podido disfrutar de un plato armonioso, con sabores perfectamente equilibrados que representan a la perfección cómo Teulada Moraira siempre ha trabajado más por la calidad que por la cantidad. Algo que se percibe en sus encantos turísticos que pasan por la gastronomía, pero también por otras facetas de la cultura que también se dan cita en el Auditori Teulada Moraira, las artes escénicas, las exposiciones, el ballet, la ópera e incluso los conciertos que van desde las bandas locales a los grandes artistas internacionales.

Quizás por esa razón, en los 15 años de vida del auditorio han pasado por sus salas y butacas más de 500.000 personas buscando esa "armonía mediterránea" que lo mismo se degusta en un plato de arroz que en las notas de una partitura o la plasticidad de un ballet.