HOSBEC presenta en FITUR el informe que consolida a la Comunitat Valenciana como destino turístico de referencia en 2025

HOSBEC ha presentado hoy en FITUR su primer informe con los resultados de la actividad turística y hotelera de 2025, así como las perspectivas estratégicas del sector para 2026.

El documento confirma que la Comunitat Valenciana ha completado su transición desde la recuperación pospandemia hacia una etapa de consolidación sostenida, basada en el crecimiento equilibrado de sus principales indicadores turísticos y económicos.

Crecimiento turístico

Según ha destacado el presidente de HOSBEC, Fede Fuster, 2025 ha sido el año de los récords: cerca de 10 millones de huéspedes se alojaron en hoteles valencianos, generando 31,5 millones de pernoctaciones.

Con más de 1.100 establecimientos y 140.000 camas en funcionamiento, el sector cerró el ejercicio con un crecimiento del 2% en producción hotelera, cumpliendo plenamente las previsiones.

La ocupación se acompaña de una evolución positiva en los indicadores económicos. El RevPAR medio alcanzó los 71,1 euros —todavía por debajo de la media nacional—, reafirmando la necesidad de evitar nuevas cargas fiscales como las tasas turísticas. En el ámbito laboral, el empleo vinculado al sector aumentó un 3%, reforzando su peso en la economía regional.

Para Fuster, estos resultados evidencian “un equilibrio saludable entre oferta y demanda”. Destacó además las inversiones hoteleras de las últimas tres décadas como “un factor decisivo para el liderazgo actual del destino”.

Tres dinámicas complementarias

El informe pone de relieve la diversidad turística de la Comunitat, entendida como un ecosistema de destinos con ritmos distintos.

- Valencia ciudad lidera el ADR con 116,5 euros, lo que la consolida como destino de alto valor añadido.

- Benidorm mejora su rentabilidad con un RevPAR que sube de 81,4 a 93,6 euros, reflejando una notable eficiencia en la gestión del inventario hotelero.

- Castellón, por su parte, sigue una trayectoria ascendente y requiere una atención especial para reforzar su proyección futura.

Reto de la renovación hotelera

Los viajeros valoran especialmente el clima, la seguridad y la oferta experiencial de la Comunitat Valenciana, más allá del sol y playa tradicional.

Sin embargo, los hoteles aún obtienen una puntuación de satisfacción inferior a la del destino en general.

Fuster subrayó la urgencia de invertir en CAPEX para renovar instalaciones, elevar estándares de servicio y apostar por la sostenibilidad y la eficiencia energética como ejes de competitividad futura.

Perspectivas para 2026

Las previsiones para el año en curso apuntan a un aumento del 8% en la disponibilidad de asientos en los tres aeropuertos valencianos, impulsado por el fortalecimiento del mercado británico y el crecimiento del italiano.

También se espera la normalización del tráfico con Argelia y un papel creciente del turismo estadounidense.

No obstante, preocupa la fatiga del mercado francés y la limitada conectividad con destinos de larga distancia.

Hacia una estrategia común

El informe concluye que la Comunitat Valenciana liderará el crecimiento de ventas en 2026, con una previsión del +9,9%, más del doble que el de Canarias (+4,3%). HOSBEC formula cuatro recomendaciones clave para consolidar este liderazgo:

- Optimizar el Yield Management para ajustar precios, capacidad y rentabilidad.

- Reinvertir en producto y CAPEX reduciendo la brecha entre satisfacción hotelera y destino.

- Diversificar mercados redirigiendo esfuerzos hacia Reino Unido, Italia y los mercados de larga distancia.

- Fomentar estancias más largas mediante experiencias combinadas que aumenten la rentabilidad y reduzcan la rotación operativa.