Gastronomía y vías ferratas, las cartas de Elda en Fitur: "Hay que reivindicar el turismo de interior sin masificar"

La provincia de Alicante acude a Fitur con un amplio arsenal de atractivos turísticos que tienen en el sol y la playa su principal reclamo. Frente a ello, municipios como Elda mostrarán los encantos del turismo de interior más allá de la "masificación de la costa".

Así lo defiende la concejala de Turismo de Elda, Rosa Vidal, quien ya se prepara para sacar a relucir las fortalezas eldenses en la cita turística más importante del país, que se celebra del 21 al 25 de enero en Madrid.

Sobre su mesa en la concejalía se extiende una decena de folletos y panfletos con diferentes reclamos turísticos de la ciudad.

Para Fitur, el municipio centra su estrategia en dos grandes cartas: la gastronomía y las vías ferratas del monte Bolón, además de su puntera industria del calzado.

En Elda son conscientes de que "no podemos competir con el turismo de sol y playa, pero estamos muy bien situados, a 20 minutos de la costa, ofreciendo turismo de interior", apunta Vidal.

Un turismo que, para la concejala, "hay que reivindicar". Para ello han preparado una propuesta con la que esperan superar en 2026 los aproximadamente 10.000 visitantes que atraen al año.

"Estaremos en el estand de la Costa Blanca y también participaremos en la Plaza de Callao con la acción de street marketing que organiza Costa Blanca, con vídeos de los Moros y Cristianos de Elda y del Museo del Calzado", ha indicado la edil.

Folletos turísticos de Elda.

El año 2025 fue un buen ejercicio en el apartado turístico, ya que fue "el año en el que más visitantes extranjeros hemos tenido; vienen muchos franceses, holandeses y británicos", comenta Vidal.

Muchos de ellos llegan a través de los cruceros que amarran en Alicante, y desde el Ayuntamiento esperan que cada vez sean más los que visiten los atractivos de la ciudad durante sus escalas en la provincia.

Gastronomía

La gastronomía del municipio se mostrará a profesionales y visitantes de Fitur el próximo miércoles a las 13:00 horas con el showcooking ‘Elda en un bocado’, de la mano del Restaurante Club de Campo de Elda y de la divulgadora gastronómica eldense Consu Rico.

Este showcooking se enmarca en la presentación de la tercera edición de las Jornadas Gastronómicas Sabor a Elda, que se celebrarán en marzo de 2026.

Para mostrar lo mejor de su cocina han escogido una tapa que concentra la identidad y los sabores tradicionales de Elda en un solo bocado.

Parte de una base de torta de migas, crujiente y aromática, que sirve de soporte. Sobre ella se dispone un praliné de fandango, que aporta profundidad, textura cremosa y un guiño a los sabores locales reinterpretados.

Encima se añade un moje de tomate, cebolla, ñora y bacalao del propio fandango. El toque final lo ponen unas uvas en escabeche, que equilibran el conjunto con acidez y dulzor, y unas migas de ñora, que refuerzan el aroma, el color y la identidad del plato.

Vías ferratas

Elda ha encontrado en la montaña uno de sus mayores atractivos. Las vías ferratas del monte Bolón atraen a visitantes de más de 150 municipios valencianos y de más de un centenar de ciudades españolas para realizar estos recorridos.

"Es un monte muy especial y nos está funcionando muy bien", sostiene Vidal.

Para consolidar este atractivo, recientemente se ha ampliado la oferta deportiva y recreativa de las vías ferratas de Bolón con una nueva tirolina para todos los públicos.

La instalación, denominada tirolina ‘Tía Gervasia’, tiene una longitud de 70 metros y una altura máxima de cuatro metros respecto al suelo, lo que la convierte en una infraestructura segura y accesible, especialmente indicada para el público infantil, aunque disfrutable por personas de todas las edades, lo que la hace atractiva para el turismo familiar.

Todo ello con el objetivo de "dar visibilidad y posicionar la ciudad como un atractivo turístico" basado en la "identidad y el sabor de Elda", resume la concejala.