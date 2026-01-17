La ampliación del Benidorm Fest dispara la ocupación de la ciudad: "El que espere a última hora lo tendrá complicado"

A falta de cuatro semanas para que arranque la semana grande del Benidorm Fest, el sector hotelero de la ciudad ya respira un optimismo palpable. A menos de un mes, la ocupación media de toda la semana es del 65 % y diez puntos más para el fin de semana de la final. Cifras que esperan que suban hasta el 100 % para esos dos días.

Nuria Montes, secretaria de Hosbec, considera que la situación es privilegiada. "Estos datos son reservas confirmadas", extraídos de los libros de los establecimientos que forman parte de la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana.

Si la ocupación media para toda la semana del 7 al 14 de febrero se sitúa actualmente en un 65,6 %, con los hoteles de 4 estrellas superior es aún mayor, ya que lideran la tabla con un 72,5 %. No obstante, estas cifras son solo el punto de partida.

Montes explica que el volumen de pernoctaciones crecerá de forma inminente: "Ahora mismo ya se están empezando a hacer todas las contrataciones de los equipos de producción, montaje y empresas, cuya operativa lleva pareja una gran operativa adicional que hará que se modifiquen al alza estas reservas".

Posteriormente, se espera el desembarco masivo de los seguidores del certamen. "Llegará la semana propia del Benidorm Fest con toda la presencia de eurofans", señala la secretaria, quien prevé que "durante toda la semana se va a superar ampliamente el 80 % de media en la ciudad".

Este año, la final del festival (el fin de semana del 13 al 15 de febrero) coincide de pleno con el día de San Valentín, que cae en sábado. Para el sector, esto garantiza el éxito absoluto de ocupación, aunque con ciertos matices estratégicos.

"El fin de semana del 13 al 15 y, por supuesto, el día 14, estaremos rozando el 100%", afirma Montes. Sin embargo, reconoce que la coincidencia no era su escenario ideal: "Obviamente no nos hace ninguna ilusión porque nos perjudica una buena ocupación de dos fines de semana si se hubiera hecho a finales de enero como habitualmente".

El día de los enamorados ya tiene una tradición hotelera muy fuerte por sí solo. "Muchos de nuestros clientes reservan de año en año su hotel y su mesa para tener disponibilidad sin problemas de última hora", comenta Montes, comparando este fenómeno con la Nochevieja.

El desglose de los datos de reservas confirmadas a fecha de 16 de enero muestra la fortaleza del evento. Para el fin de semana de la final (13-15 de febrero) la ocupación media es del 75,1 %, destacando el 80,7 % en los hoteles de 4 estrellas superior.

La noche del 14 de febrero los hoteles de 4 estrellas superior ya alcanzan el 84,5%, mientras que los de 3 estrellas llegan al 80 %. En cuanto al perfil del visitante, se estima que el mercado nacional representará aproximadamente el 40 % del total, aunque las nacionalidades definitivas no se conocerán hasta que se realice el proceso de registro.

Benidorm, referente musical

La ampliación de la oferta de entradas este año ha sido clave para potenciar la estancia de toda una semana. A pesar de que Montes considera difícil comparar estos datos con los de ediciones anteriores por el cambio de fechas, asegura que "la ocupación está en unos valores normalizados altos para una semana sin eventos".

El éxito del Benidorm Fest también beneficia a los municipios colindantes como Altea o l'Alfàs del Pi, que también trabajan "a muy buen rendimiento". Montes concluye destacando la capacidad de la ciudad para evolucionar: "Benidorm es el ejemplo del típico destino de sol y playa que ha sabido reinventarse y compatibilizar su éxito con otro tipo de producto como los eventos musicales".

Para quienes aún no hayan reservado, el mensaje es claro: esperar a última hora será arriesgado. "El que este año espere a última hora lo va a tener más complicado", advierte la secretaria de la patronal hotelera.