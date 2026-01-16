Los campos de golf de la Comunitat Valenciana busca atraer a turistas nórdicos en la feria Matka de Finlandia

El estand de los campos de la Comunitat Valenciana en la feria Makta.

Arrancando con la primera acción prevista en su Plan de Acciones anual, la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana (ACGCBCV) se encuentra promocionando el destino en la feria Matka de Finlandia, de la mano y en colaboración con el Patronato de Turismo de la Costa Blanca y Turisme Comunitat Valenciana.

Con esta acción, la ACGCBCV busca estrechar las relaciones comerciales con los que trabajan el producto golf en el mercado finlandés y promocionar el destino en general y el turismo de golf en particular.

"Su perfil de visitante realiza un gasto muy superior a la media del turista vacacional, lo que repercute a su vez en otros subsectores como los propios hoteles, restaurantes, aeropuertos, comercios, taxis, rent a car, etc.", señalan desde la asociación.

En la mañana del viernes se ha realizado unapresentación del destino que ha incluido la emisión del vídeo de destino de golf, así como diferentes concursos.

Matka abre sus puertas al público hoy viernes, habiendo tenido lugar ayer el día dedicado a los profesionales del sector, con una tremenda expectación al estar este certamen considerado como uno de los eventos turísticos más importantes en los países escandinavos con una previsión de más de 60.000 visitantes.

De ellos, cerca de 20.000 son profesionales del sector, destacando una importante presencia de destinos vacacionales de golf.

Además, unos 1.200 medios de comunicación cubren informativamente la feria cada edición. Se trata de una feria multi-producto, donde se ofrecen todo tipo de productos turísticos; vacacional, golf, caravaning, cruceros, etc. además, están representadas empresas tecnológicas, agencias de viaje, mayoristas, touroperadores, etc.

La fecha es idónea al ser en plena “ventana de ventas” de vacaciones de golf de primavera y resto del año y coincide además con lo más duro del invierno escandinavo, con unas temperaturas gélidas que incentivan a los visitantes a solicitar información de destinos cálidos y soleados.

Los turistas de golf escandinavos suponen casi un tercio de todos los turistas de golf del destino.

El golf se ha consolidado como el producto estrella para la desestacionalización del turismo, ya que genera 510.000 pernoctaciones anuales en los hoteles de la C. Valenciana, gracias a los 325.000 turistas de golf que visitan nuestro destino cada año fuera de la temporada alta.

Además, esta actividad produce un impacto económico anual de 918 millones y sostiene más de 10.000 empleos en la región.

La delegación del destino está encabezada por Jose Fco. Mancebo, Dtor. General del Patronato Costa Blanca, en una muestra del firme apoyo de la institución al turismo de golf.

Por parte de la ACGCBCV asisten su presidente, Salvador Lucas, y secretario general, Angel Llopes, además de representantes de varios campos de golf; Bonalba, La Finca, Villamartín, y hoteles colaboradores; Dynastic Montepiedra, La Finca Resort y Bonalba Resort.

Otras instituciones presentes han sido la fundación Visit Valencia, con su subdirector adjunto Miguel Angel Pérez, y Valencia Turisme con su responsable del turismo internacional Desam García.