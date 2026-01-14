Costa Blanca despliega su "hiperactividad" en Fitur: una estrategia de récord para reafirmar el liderazgo de Alicante

La provincia de Alicante desembarca en Fitur con el objetivo de consolidar la marca Costa Blanca en uno de los escaparates turísticos más importantes del mundo. Tras un 2025 que ya batió cifras, con el paso de 255.000 visitantes por las instalaciones de Ifema, el Patronato de Turismo afronta el 2026 como un año de récord para su oferta, apoyándose en una estrategia de diversificación absoluta del producto.

El Patronato participa dentro del expositor de Turisme de la Generalitat, en el pabellón 7, que presentará este viernes su oferta específica. Allí tendrá 12 mesas de trabajo y un punto de información turística para profesionales y público.

En las jornadas a ese público generalista se ampliará la oferta con 17 mostradores para que los municipios que lo han solicitado puedan dirigirse directamente a quienes allí se acerquen. También habrá puntos digitales donde se podrán conocer los destinos de la Comunitat Valenciana, igual que una vídeo pared de la Costa Blanca en una de las salas de prensa.

Sostenibilidad, innovación, gastronomía, deportes y turismo estarán en las 63 presentaciones. Entre ellas la gastronomía es la que tiene mayor protagonismo, con 25 exhibiciones de 18 municipios. "La actividad que genera la Costa Blanca llega este 2026 a un año de récord de nuestra oferta, como lo ha sido el 2025", valora Toni Pérez, presidente del patronato.

En la estrategia de esta entidad se insiste en la diversificación del producto: Fitur Sports en el pabellón 12 compartiendo también mostrador con la Comunitat Valenciana, Fitur LGTB+ en el 9 con toda la oferta del sector en un expositor de 18 metros cuadrados en el que presentarán ejemplos de éxito como L'Orxa y Calp, con los que poner en valor el compromiso de la Costa Blanca con la diversidad e inclusión.

La participación sigue con Fitur Screen "ya que somos una provincia plató en el interior y exterior". En ella presentarán los festivales de cortometrajes de Benissa y Benidorm que destacan por su proyección cultural y posicionamiento de la Costa Blanca como destino muy atractivo para rodajes.

El último sectorial es Fitur Lingua, para formar parte de las estrategias de turismo idiomático. Ahí llegan con la Federación Española de Escuelas de Español con las que se suman a la tendencia al alza del aprendizaje del idioma.

Pérez considera que el 2025 "nos anticipamos a la apertura de la propia feria en Madrid" con la promoción callejera, que este año será el miércoles, día de inauguración este año. Será en la plaza de Callao trasladando su fuerza como marca de todos los municipios.

Este es uno de los espacios urbanos con mayor visibilidad de la ciudad en la que se podrá ver la oferta de los 141 municipios de Alicante para reforzar la marca ante el público general antes de su apertura. Habrá 20 municipios que traerán 25 iniciativas: fiestas tradicionales, actuaciones musicales y deporte.

El martes, la previa de la apertura de Fitur, promocionarán la gastronomía de Alicante con la marca Saborea Alicante y el lema Auténticamente nuestro. Un evento con prescriptores gastronómicos, prensa especializada y representantes del sector en una degustación de la riqueza de la provincia.

La reivindicación con la conexión al aeropuerto de Alicante también ha estado presente en este avance del programa. Ahí Pérez ha recordado también que se está impulsando desde la Diputación las nuevas conexiones y nuevos enlaces del aeropuerto con otros destinos.

"No hay ningún aeropuerto en Europa que con esta capacidad no tenga conexión ferroviaria", ha recordado. "Es una reivindicación histórica y uno se hace la pregunta de dónde estaría la provincia de Alicante y qué hay detrás de esta fortaleza también de ingresos al Estado, de no estar conectado. Si tenemos estos números sin tener conexión ¿por qué no la tenemos? Hay también que empezar a pensar en otro sentido", añade.

El director del patronato, José Mancebo, ha definido la actividad actual como una "hiperactividad constante" que busca mostrar "lo menos conocido" de la provincia bajo el nuevo mensaje: "Hay más Costa Blanca de la que imaginas". La apuesta estratégica se centra en la desestacionalización, un factor que, según los responsables, permite fijar mano de obra en el destino y mantener la actividad económica más allá de la temporada alta, diferenciando a Alicante de otros destinos que "tiran la persiana" en octubre.