El aeropuerto de Alicante roza los 20 millones de viajeros por el empuje internacional: "Un año excepcional"

Pasajeros en el aeropuerto de Alicante embarcando a uno de los vuelos. M. H.

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha logrado un hito histórico al cerrar el ejercicio 2025 con 19.950.394 pasajeros. Esta cifra sitúa a la terminal a poco menos de 50.000 viajeros de la barrera de los 20 millones, consolidando un año de récords mensuales ininterrumpidos.

En comparación con el año anterior, el aeropuerto ha experimentado un crecimiento del 8,5 %, lo que se traduce en un incremento de más de 1,5 millones de viajeros respecto a 2024. Este dinamismo también se ha reflejado en la operatividad, con un total de 126.081 vuelos gestionados, un 8,4 % más que el año previo.

El motor principal de este éxito ha sido el mercado internacional, que ya representa el 88 % del tráfico total de la terminal. Los pasajeros internacionales crecieron un 10,6 %, alcanzando los 17.458.244 viajeros, mientras que el tráfico nacional registró un ligero descenso del 4 %.

Por países, el Reino Unido continúa liderando con solvencia la llegada de turistas con más de 6,5 millones de viajeros. Le siguen Alemania, Países Bajos, Bélgica y Polonia, país que ya supera el millón de pasajeros anuales en sus conexiones con Alicante.

El mes de diciembre también ha batido registros históricos en Alicante, superando los 1,3 millones de pasajeros, un 8,4 % más que en diciembre de 2024. En este último mes del año se operaron 9.157 movimientos de aeronaves, lo que supone un aumento del 9 % en la actividad aérea mensual.

Por su parte, el aeropuerto de Valencia-Manises ha seguido una trayectoria similar de éxito, cerrando 2025 con 11.847.527 pasajeros. Esto representa un crecimiento del 9,6 % interanual, destacando especialmente su comportamiento en diciembre con un aumento del 12,4 %.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que Alicante y Valencia han protagonizado las dos mayores subidas de entre los diez aeropuertos nacionales con más tráfico. Para la Generalitat, estos datos confirman el "excelente comportamiento" y el liderazgo de la Comunitat Valenciana como destino.

Cano ha calificado el 2025 como un "año excepcional" y defiende que este crecimiento no es estacional, sino estructural. Según la consellera, los resultados responden a un modelo basado en la sostenibilidad, la promoción internacional y la colaboración público-privada.

Pese al optimismo por las cifras, la Generalitat aprovecha este balance para reiterar la necesidad urgente de ampliar las infraestructuras. Desde el Consell advierten que el crecimiento del tráfico está poniendo de manifiesto las limitaciones actuales de ambos aeropuertos.

La consellera ha señalado que cualquier retraso en la mejora de estas instalaciones supone un "freno innecesario" a la competitividad valenciana. En este sentido, se ha reclamado con firmeza activar el proyecto de ampliación de Alicante, ya previsto por Aena, y acelerar los plazos para la de Valencia.

Aena, por su parte, se encuentra ultimando el diseño de los planes de inversión para los próximos años. El objetivo de la entidad es garantizar la capacidad necesaria para el buen funcionamiento de los aeropuertos ante la necesidad de adaptarse a los récords de tráfico actuales.

De cara al futuro, la Generalitat planea seguir potenciando la conectividad aérea de los tres aeropuertos de la Comunitat Valenciana. Para ello, la próxima semana en el marco de Fitur 2026, se mantendrán reuniones estratégicas con diversas aerolíneas para captar mercados de medio y largo radio.