Hosbec anuncia en la feria de Londres una "ruta de terrazas" por los 'rooftops' más singulares de los hoteles de la región

Fede Fuster (Hosbec), Toni Pérez (Diputación de Alicante y alcalde Benidorm), José Manuel Camarero (Generalitat Valenciana), Ana Serna (Diputación de Alicante) y Pablo Ruz (alcalde de Elche). en el desayuno con medios británicos en Londres. H.F.

El 98% de los turistas británicos que visitan la Comunitat Valenciana afirman estar satisfechos con su experiencia, según los datos presentados esta mañana durante un desayuno de trabajo celebrado en el restaurante español "Tapa Tapa" de Londres, en el marco de la feria WTM 2025.​ Cuarenta medios británicos estaban acreditados en este evento en el que se han expuesto los principales atractivos de la región.

El último de ellos, anunciado por el presidente de Hosbec (la patronal hotelera autonómica), Fede Fuster, es una ruta de "rooftops" o "terrazas" de los hoteles más singulares de toda la Comunidad. En especial, ha explicado Fuster, los de los rascacielos de Benidorm, pero también en Alicante, Valencia o Gandía. "Una veintena" de espacios icónicos en los que disfrutar los paisajes de cada destino.

La Comunidad Valenciana,a través del secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha comunicado a la prensa inglesa que se consolida como referente mediterráneo para el público británico, que representa uno de cada cuatro turistas internacionales en la región y suma tres millones de visitantes británicos solo en 2025. El turista británico busca autenticidad, bienestar y experiencias diversas, lo que convierte a la Comunitat Valenciana en su espacio preferido de felicidad y calidad.​

El evento ha destacado la apuesta de la Comunitat Valenciana por un modelo turístico sostenible y digitalizado, que genera más de 320.000 empleos y representa el 15% del PIB regional. La región ostenta títulos como la primera certificación AENOR de turismo sostenible en España y un fuerte compromiso con la reducción del impacto ambiental, impulsando elementos como la movilidad verde y la renaturalización.​

Experiencias todo el año

El dossier presentado a los medios especializados en turismo en Londres resalta la diversidad de la oferta: 300 días de sol al año, 320 millas de costa, 164 banderas azules, 34 campos de golf, 22 parques naturales y 33 estrellas Michelin en 2025. La gastronomía, la naturaleza y la cultura brillan especialmente, con un aumento del 48% en actividades culinarias británicas desde la pandemia y una oferta desestacionalizada que atrae familias, seniors, teletrabajadores y viajeros activos.​

También, la accesibilidad y conectividad, con más de 4,2 millones de asientos en rutas aéreas previstos entre Reino Unido y la Comunitat Valenciana en 2025, el destino es accesible todo el año y recibe vuelos directos desde 23 ciudades británicas.​

La Comunitat Valenciana se reafirma así como el “destino mediterráneo al que siempre quieres volver”, situándose a la cabeza en satisfacción, diversidad y calidad para el turismo británico.