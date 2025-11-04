Los hoteleros avisan: la Comunitat Valenciana se la juega en Londres con un negocio que supera los 3 millones de turistas

Una vista de la playa de Benidorm y su isla, uno de los destinos favoritos de los ingleses. M.H.

La Comunitat Valenciana se la juega estos días en Londres. Este martes abre la feria de turismo, una de las más importantes del sector y más para el territorio. La patronal Hosbec valora esta cita en la que se trabaja por mantener las 21 millones de pernoctaciones que vienen desde el Reino Unido.

La dependencia del mercado británico la prueba que tienen una cuota de mercado del 25 %. Y son cada vez más los que llegan desde las islas puesto que su número ha ido aumentando desde 2019, con la lógica excepción del 2020 y 2021 por la covid.

El presidente de Hosbec, Fede Fuster y la directora ejecutiva, Mayte García, acaban de arrancar en una feria en la que han presentado los datos de la Comunitat Valenciana en esta feria y las previsiones para 2026.

Es ahí donde los datos de Hosbec avanzan que en 2025, por primera vez, se van a superar los 3 millones de turistas británicos en la Comunitat Valenciana. Eso se traduce en 21,2 millones de pernoctaciones hoteleras y 3.350 millones de euros de gasto turístico.

El análisis que se hace detalla que de estos, casi la mitad se alojan en hoteles. Es decir, 1,3 millones de turistas generan 6,6 millones de pernoctaciones hoteleras. Eso implica que el gasto directo en los hoteles valencianos casi roce los 400 millones de euros, con una tarifa media de 114,5€ y una estancia media que ronda los 5 días.

Todos esos números, como recalcan, significan que en las principales variables, turistas, pernoctaciones y gasto, se estarían marcando máximos históricos.

El récord de precio medio por reserva se ha alcanzado durante este agosto de 2025 con 185,7 euros. La opción más barata se ha registrado en enero con 76 euros por reserva. Los precios para este mercado se han incrementado un 5% de media durante 2025.

Ese repaso les permite señalar la gran dependencia de los grandes turoperadores. Estos manejan casi la mitad de las reservas, mientras que la venta por el hotel se queda en el 5,7 %. Fuster recalca que "todos los operadores e intermediarios son necesarios en mercados tan complejos, pero esta información nos proporciona áreas de mejora para las empresas, como nuestro canal de venta directa para hacerlo crecer en el futuro como una opción atractiva y segura para el cliente".

También es interesante observar el comportamiento de los turistas británicos respecto a los regímenes alimenticios ofrecidos por los establecimientos hoteleros: la opción del All Inclusive se mantiene estable con casi el 39% del total de las reservas, pero las modalidades de Bed & Breakfast o Half Board suponen más de la mitad, lo que deja un amplio margen a estos turistas para el consumo en el destino. La pensión completa (6,4%) y el sólo alojamiento (3,7%) son opciones muy minoritarias para estos turistas.