Los campos de golf de Alicante impulsan la búsqueda del turista extranjero

La Federación de Golf de la Comunitat Valenciana y la asociación de campos firman la renovación del convenio.

Atraer al viajero que busca disfrutar del deporte es uno de los grandes objetivos del sector turístico. Y la asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana sabe que ahí tiene mucho que aportar. Por eso renueva con la federación autonómica su acuerdo de colaboración para la captación internacional.

El acuerdo anunciado este viernes mediante un comunicado recalca el compromiso conjunto de ambas entidades para la promoción, el desarrollo y la internacionalización del golf en las tres provincias. Es lo que consideran una colaboración estratégica con foco en el golf de base.

Así, desde la federación destacan que se dedica una parte significativa de sus recursos a fomentar este deporte de base. Eso incluye la formación de jóvenes jugadores y la tecnificación, añaden. De esta forma consideran que refuerzan su compromiso con el relevo generacional y la calidad deportiva.

La asociación reivindica también el trabajo que hacen para captar jugadores extranjeros y la promoción de la Comunitat Valenciana como destino golfístico de primer nivel. Así, se enorgullecen de que, gracias a su labor, los campos de golf en el territorio cuentan con un flujo creciente de visitantes internacionales.

Eso, valoran, no solo impulsa el deporte sino también la economía asociada al turismo de golf. Para que eso sea posible la asociación participa activamente en ferias internacionales, eventos de touroperación especializados en este deporte y acciones de promociones en mercados que consideran son emisores internacionales con alto potencial de jugadores de golf.

El comunicado destaca que la renovación del acuerdo fortalece a los campos de golf de la Comunitat Valenciana ya que alinea sus ofertas con las necesidades de un perfil internacional exigente. A eso añaden que dinamiza la participación en escuelas de golf, la fidelización de nuevas familias y la utilización de las instalaciones durante un periodo más amplio del año.

¿Cómo se benefician mutuamente? La asociación razona que su visión internacional permite que la federación y sus clubes integrados ganen presencia en mercados donde la práctica del golf es habitual. De hecho, indican que en estos la Comunitat Valenciana ya atrae un porcentaje muy amplio de jugadores extranjeros.

En este apartado de agradecimientos mutuos, la federación valora la implicación de la asociación y de todos los campos de golf asociados por su esfuerzo continuo. Mientras que los campos reconocen el apoyo incondicional desde la firma del primer acuerdo de colaboración en 2018 .

Ambas entidades reafirman su voluntad de seguir trabajando en sintonía para convertir el golf en un motor deportivo, social y turístico clave en la Comunitat Valenciana. Así se reafirman en dar continuidad a la estrategia de internacionalización que posiciona a las tres provincias entre los destinos más destacados en Europa.