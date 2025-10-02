La Comunitat marca cifras récord de gasto y llegadas de turistas internacionales con 1,54 millones de visitas

Una chica contempla las vistas de la ciudad de Alicante, en una imagen de archivo.

El turismo internacional volvió a batir récords en la Comunitat Valenciana durante agosto, mes en el que el gasto de los visitantes alcanzó los 2.251 millones de euros, un 6,64% más que en el mismo periodo de 2024.

En paralelo, llegaron 1.540.663 turistas extranjeros, lo que supone un crecimiento interanual del 4,9%.

Según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de las encuestas Frontur y Egatur, se trata del mejor agosto registrado hasta la fecha tanto en volumen de viajeros como en gasto total.

El desembolso medio por visitante se situó en 1.461 euros (+1,69%), mientras que el gasto diario alcanzó los 143 euros (+1,06%). La duración media de estancia fue de 10,2 días.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, destacó de manera muy favorable estas cifras, que calificó como “las más elevadas de toda la serie histórica”.

A su juicio, demuestran la solidez y dinamismo del turismo valenciano, así como la capacidad del destino para seguir siendo competitivo a nivel internacional.

Cano también resaltó la relevancia del aumento en el gasto turístico, al considerarlo un indicador esencial de la calidad y del impacto económico del sector.

En su intervención, la consellera subrayó la necesidad de seguir ampliando y diversificando la oferta, con el fin de reforzar un modelo de turismo sostenible que beneficie a todo el territorio de forma equilibrada y continua a lo largo del año.

Enero-agosto 2025

Durante los ocho primeros meses de 2025, la Comunitat Valenciana recibió 8.631.458 visitantes internacionales, un 4,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

El gasto acumulado de estos turistas ascendió a 11.280 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,7% respecto a 2024.

Costa Blanca en Logroño

El Patronato Costa Blanca participa estos días en Logroño en la “Semana del Español”, una cita organizada por la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros (FEDELE), enmarcada en la promoción del producto de turismo idiomático “Enjoy & Learn”.

Este encuentro anual busca favorecer la conexión entre agencias especializadas, centros educativos federados, estudiantes, docentes, directivos y destinos internacionales, con el propósito de generar sinergias y oportunidades de negocio en torno a la llegada de estudiantes extranjeros.

Durante las jornadas, el Patronato Provincial de Turismo cuenta con un estand propio para la difusión de la oferta de la Costa Blanca y participa en un workshop dirigido a agentes y profesores internacionales.