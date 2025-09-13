Las lagunas de la Mata y Torrevieja: Paraíso de sal

Sol y cielo, agua y sal, rosa y verde… Así es el parque natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja, un espacio protegido de dos lagunas saladas separadas por un anticlinal, conocido como el Chaparral. La primera laguna es la rosa, en ella se localiza la explotación salinera torrevejense, y contrasta con la laguna de La Mata, de intenso color esmeralda. Un paraíso natural diferente de agua y de sal, de vida y biodiversidad.

El Centro de Interpretación del parque natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja es el punto de partida de rutas y excursiones y el lugar para informarse de este peculiar paraje. Para los amantes de los paseos relajados, de la naturaleza y del aire puro, este parque natural es la opción perfecta.

Las lagunas de La Mata y Torrevieja, en la comarca de la Vega Baja del Segura, ocupan parte de los términos municipales de Guardamar del Segura, Torrevieja, Los Montesinos y Rojales. Junto con los parques naturales de El Hondo y las Salinas de Santa Pola, forman un triángulo de humedales de una importancia crucial para el desarrollo de los ciclos biológicos de numerosas especies que lo utilizan tanto en sus migraciones como en su nidificación o invernada.

El Parque lo componen dos lagunas separadas entre sí por un anticlinal llamado el Chaparral. Un canal une ambas depresiones que, además, están comunicadas de forma artificial con el mar por medio de otros dos canales conocidos como los acequiones, conformando así una unidad de explotación salinera.

Flamencos en las lagunas de Torrevieja. Turisme GVA

El parque tiene una superficie de 3.700 hectáreas. De ellas, 2.100 son láminas de agua, mientras que el resto corresponde a las redondas, 1.400 hectáreas la laguna de Torrevieja y 700 la de La Mata. Un conjunto de ramblas y barrancos de régimen intermitente vierten sus aguas a esta cuenca, especialmente a la laguna de Torrevieja, debido a su cercanía con la Sierra de San Miguel de Salinas.

Las lagunas de La Mata y Torrevieja ya se utilizaban en 1321, fecha en que fueron cedidas por la Corona a la ciudad de Orihuela con la condición de que no fuesen enajenadas. Más tarde, en 1389, la propia Corona concedió a la misma población la posibilidad de transformar la laguna de Torrevieja en albufera con el fin de explotar la pesca, pero la construcción del Acequión que la comunicaba con el mar se demoró casi un siglo, y fue en 1482, cuando se comprobó la inviabilidad del proyecto, al no entrar los peces en la laguna por la elevada salinidad de sus aguas. Orihuela renunció a la donación real por este motivo.

La explotación salinera

Las lagunas de la Mata presumen de una de las más bellas puestas de sol. El cielo rosáceo proyectado en las láminas de agua y los reflejos de sus majestuosos flamencos crean una especial belleza para guardar en la memoria.

Playa de La Mata de Torrevieja. Turisme GVA

Existen cuatro rutas diferentes adaptadas para todos los públicos en las que aprender muchas curiosidades sobre el Parque Natural y disfrutar de una jornada didáctica y divertida.

Las inscripciones se pueden realizar a través dewww.turismodetorrevieja.com